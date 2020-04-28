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拖延症影響工作進度？ Instagram創辦人教你用「5分鐘法則」戒甩拖延症

職場 18:23 2020/04/28

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拖延症影響工作進度？ Instagram創辦人用「5分鐘法則」戒甩拖延症 -

本港失業率及就業不足率創新高，打工仔要保住飯碗，就要在工作上好好表現，減少被裁員的機會。不少打工仔都是「拖延症」患者，常將工作推遲到限期前一刻才完成，拖慢了工作進度。如何有效地戒掉拖延症這個壞習慣？據外國傳媒報道，Instagram聯合創辦人Kevin Systrom就曾分享，他所奉行的「5分鐘法則」有助改善自己的拖延症。

【延伸閱讀】裁員潮殺埋身 最容易被裁的7種員工

奉行5分鐘法則　不再浪費時間

不少人會用「待做好準備才開始」或「現時不是好的時機」等籍口，來合理化自己推遲工作的行為，這樣不僅會影響工作進度，更有可能因要在短時間內完成，而增加了工作壓力，影響成果。即使拖延症可引致嚴重後果，不少人仍難以戒除這個壞習慣。Systrom接受外國傳媒訪問時曾提及，他的秘訣是奉行「5分鐘法則」，「當你不想或不願意做某件事時，試着先做5分鐘。到最後，你就會發現你已完成整件事。」

【延伸閱讀】【時間管理】拒絶窮忙　打工仔要記得三件事

為何5分鐘能有效改善拖延症？

人經常因害怕失敗而拖延事情，而最終因太過恐懼，未做過已承認失敗。要根治這個問題，可先將整份工作分拆成小項目，如寫小說那樣，聽起來可能難實行，但若是花5分鐘自由創作，相信沒有人會感到有壓力。

報道亦指，「5分鐘法則」有助改善拖延症，或與心理學家曾提出的蔡格尼效應（The Zeigarnik Effect）有關。蔡格尼效應指出，相較於已經完成的工作，人們比較容易記得未完成，或是被打斷的工作。這些未完成的事，會成為人心頭大石，一直記掛着。因此，將工作分拆做不同的部分，逐步以5分鐘的時間完成，就能在這種效應影響之下，推動自己完成工作。

如果你也正被拖延症所困擾，也可參考這個「5分鐘法則」，着手改善情況。

 

責任編輯：李瑩

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