▲ 【晚吹】「大耳窿」吸血伎倆層出不窮 約朋友食飯 對方自動成擔保人？

有冇試過收到借錢電話，對方表示「Show張身份證就可以借錢周轉，而且息率特低，即時批核，即時過數」，這些有可能是「大耳窿」（從事高利貸工作的放貸公司）或財務中介公司的借錢推廣訊息。在上一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》節目中，邀請到三名有借過「大耳窿」錢的「債仔」分享經驗，更拆解「大耳窿」及財務中介公司的吸血伎倆。

「大耳窿」借錢「九出十三歸」

21歲女嘉賓阿豆，年紀輕輕就曾經欠下40萬元債務，她去「大耳窿」借錢時，有幾位彪形大漢親自接待，令人沒有選擇的餘地，她表示當時是膽顫心驚：「你借15,000元，手續費收4,000元，即係你實際只拎走11,000元，而你最終係要還30,000元。」借「大耳窿」都要有擔保人，阿豆就指「他們是當場要求你拿出電話，查看你的通訊錄，再要求你致電你的朋友，並要求你要開擴音器，當你問朋友「今晚食不食飯，出不出嚟玩？只要佢答『好呀！』，『去邊呀！』，咁佢就會成為你嘅擔保人㗎啦！」阿豆表示當時她是全不知情的。

▲ 阿豆去「大耳窿」借錢時，有幾位彪形大漢親自接待，令人沒有選擇的餘地。

中介公司手法層出不窮

正所謂「借錢梗要還，咪俾錢中介」，另一名「債仔」阿朗就分享他險被騙的經歷。有次他向中介公司借錢，但被游說申請「微型破產」，他表示：「佢哋話你只要申請咗，就唔使還錢（原本的債項），又唔會有破產的後遺症。」起初他的確被吸引到，但他在填申請表時，用手機上網尋找資料，才發現這是一個騙局，之後他斷然拒絕並離開。

▲ 「債仔」阿朗險被遊說申請「微型破產」，呃錢。

另外一個「債仔」賭仔去一間中介公司借錢，有一個聲稱是財務策劃師的人表示他信貸評級過低，游說他向其他財務公司借錢，又表示這樣他可以向其他財務公司拖欠的款項還錢。賭仔最終是借到錢，但就不斷被中介公司要求將款項過數給他們，由他們代賭仔還錢，遭到多次咄咄進逼後，賭仔才知道他們是有「蠱惑」的，並堅決拒絕他們的要求。

▲ 賭仔同樣差點被中介公司呃錢。

他們指出所謂嘅中介，其實都唔會有本金可以借。「佢哋喺街搵到債仔上釣後，拎晒資料再去搵金主借比你，點解手續費會咁高昂，係因為佢哋靠呢啲嚟生存。」

欠債令生活崩緊 人生灰暗

至於點解去到要借「大耳窿」的地步？他們都是因各種原因而「使大咗」，周轉不靈，而銀行、一，二綫財務公司已經借無可借，他們惟有走去借「大耳窿」。他們表示欠債令他們生活很繃緊，人生很灰暗，看不到希望。阿豆表示高峰時期一個人打三份工，幸而現在已還清所有債務。而賭仔因為賭期指、賭馬，高峰時期曾經欠債4、5百萬，更要賣樓還債，現時仍在還債中。三位嘉賓最後提醒大眾要謹慎理財，不要先使未來錢，更不要相信坊間的財務中介公司。

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責任編輯︰陳啟昌

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