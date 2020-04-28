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【港產口罩】5月開售港產口罩！一文睇清5大香港製造口罩品牌價格

消費錦囊 16:26 2020/04/28

分享：

【港產口罩】5月開售的港產口罩！一文睇清5大香港製造口罩品牌價格

本港新冠肺炎疫情有所緩和，口罩供應漸趨穩定，不少在港生產口罩的工廠現已投產，並於5月開售。本網盤點了5個將於5月開售的香港口罩品牌，記得Mark實開售日期及價錢，準備入手。

【延伸閱讀】【港產口罩】WeSafe口罩明午1時開售　每盒50個獨立包裝售100元（附購買詳情）

獅子山 Lion Rock Mask

口罩規格：預料通過ASTM F2100-11、物料達BFE 99%
口罩價格︰59元/30個（獨立包裝）、19元/7片（獨立包裝）
銷售渠道：預計5月頭於生活日常ShopDaily平台及實體店「荃心日韓藥房」發售

Mask Lab HK

口罩規格：3層過濾口罩，中層濾棉達BFE>99%及PFE >95%
口罩價格︰128元/50個（運費：順豐到付）
銷售方法：將於5月在Mask Lab HK網站進行第二輪預購

Simply Mask

口罩規格：料可達ASTM Level 1或以上的標準
口罩價格︰成人口罩、兒童口罩及嬰兒口罩均為99元/50個
銷售方法：開放Google form予市民登記認購，其後根據手機短訊的購買時間及登記編號於網上購買

Mask X

口罩規格：預期達BFE≥98%、ASTM Level 1及EN 14683 Type II標準
口罩價格︰98元/50個（只限首批優惠價，共800個名額），均為獨立包裝
開賣日期：預計5月中下旬開售

MedCare Group

口罩規格：將會為口罩申請BFE、PFE、ASTM等認證
口罩價格︰未知
口罩產地：香港
開賣日期：預計5月至6月開售

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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