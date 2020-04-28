▲ 【五一黃金周】酒店大劈價！五星級酒店家庭房唔使500元 -

五一黃金周向來是本港旅遊業的旺季，但在新冠肺炎疫情下，旅客入境需配合有關的防疫措施，令旅遊業大受打擊。不少酒店為吸引本地客，不惜劈價促銷。本網於網上預訂平台搜尋，發現五一黃金周期間，不少星級酒店的房間減價，5星級酒店的家庭房每晚更低至495元。不過，需要注意，部分酒店或會租借予入境旅客作14天檢疫，如擔心有感染風險，應先向酒店查詢。

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本網在網上預訂平台Agoda搜尋入住5月1曰至5月2日一晚，不同酒店房型的供應，發現大多星級酒店都正進行減價促銷，優惠更低至2.2折。

帝京酒店：4人家庭房 每晚只需495元

位於旺角的帝京酒店為5星級酒店，5月1曰至5月2日的Plaza豪華家庭房，可供4人入住，未包含酒店服務費，只需495元一晚；而可供2人入住的廣場高級客房，價格稍高，未包含酒店服務費，需567元一晚。

地址：太子道西193號

富豪香港酒店：4人家庭房 每晚只需518元

富豪香港酒店位於銅鑼灣，同樣為5星級的酒店，5月1曰至5月2日的高級房，可供2位成人及1位未滿12歲的小童入住，未包含酒店服務費，只需518元一晚；至於可供2位成人及2位未滿12歲的小童入住的高級大號床或雙床房，未包含酒店服務費，亦同樣只需518元一晚。

地址：銅鑼灣怡和街88號

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如心海景酒店暨會議中心：3人標準房 每晚低至424元

如心海景酒店暨會議中心是位於荃灣的5星級酒店，5月1曰至5月2日的標準房，可供2位成人及1位未滿12歲的小童入住，未包含酒店服務費，只需424元一晚；2人的標準房，未包含酒店服務費，亦只需465元一晚。

地址：荃灣楊屋道8號

華美達海景酒店：2人海景房 每晚只需206元

位於西營盤的華美達海景酒店為4星級酒店，5月1曰至5月2日的2人海景房，未包含酒店服務費，只需206元一晚；而城景標準房，可供2位成人及2位未滿11歲小童入住，未包含酒店服務費，亦只需218元一晚。

地址：皇后大道西239號

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香港珀麗酒店：3人高級房 每晚只需210元

位於銅鑼灣的香港珀麗酒店為4星級酒店，5月1曰至5月2日，可供2位成人及1位未滿12歲小童入住的高級房，未包含酒店服務費，只需210元一晚；而豪華房，同樣可供2位成人及1位未滿12歲小童入住，未包含酒店服務費，亦只需280元一晚。

地址：銅鑼灣信德街8號

責任編輯：李瑩

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