日常活動受到限制，市民大眾開始改變消費、生活習慣和模式，傾向更多用數碼科技，處理日常事務以及理財。同一時間，受到疫情打擊，各行各業，不論老闆或打工仔，都遇到經濟下行的重大壓力，零售服務行業更加是首當其衝，有些店舖整月都沒有生意。

逆境中窮變則通，我們留意到不少服務行業，包括金融業界在內，都積極改變營銷策略，轉向網上銷售，有的還使用雲端科技、大數據，重點針對目標客群，提升銷售量。在這個市況下，保險業界也提速推進保險科技（InsurTech），一面接受混合自助形式的遙距投保，一面運用科技創新產品設計，將銷售和服務流程進一步數碼化，藉此提高營運效率，讓客戶得到更佳的服務體驗和滿意度。

根據政府統計處月前發表的數字，香港智能電話的滲透率，已由2016年的85.8%，上升至2018年的89.8%，而65歲或以上人士當中，每5人便有3人擁有智能電話，可以說是大部市民的生活必需品，硬件方面已存在客觀的有利條件。

在軟件方面，移動應用程式（mobile applications）已被廣泛應用，無論是智能手機、平板電腦或其他行動裝置，均可用於投保個別保險產品、查詢保單、繳交保費等服務。對於上班一族來說，許多人難以在工作時間內抽空處理保單事宜，當想致電保險公司時，又可能過了辦公時間。數碼科技正好針對這些「痛點」，給予保單持有人解決方案，而且壽險保障屬於財富及健康管理的重要一環，盡早應用便利的通訊工具，對每一個城市人也是大勢所趨。

以中銀人壽為例，早前便聯同中銀香港，合作推出手機銀行版「中銀人壽延期年金計畫（固定年期）」，為40歲或以上、計劃退休或已經退休人士，提供穩妥的中長期財務保障。有興趣投保者，只需登入中銀香港手機銀行，便可於十多分鐘內完成購買年金，過程安全快捷。

保險公司亦有透過不同的社交媒體平台，例如WeChat、Facebook等，推出線上客戶服務。這些平台能夠發佈最新資訊，例如產品及服務推廣、繳費、理賠個案等，有的更可連接到一站式電子保單平台，讓客戶自行查閱保單狀況、更改資料或申請賠償，以及在網上設定付款日期，確保準時繳交保費。

另一項創新服務，是在這些平台植入聊天機械人（Chatbot），隨時為客戶解答有關保單的查詢，一般問題都可以即時找到答案，無需等待辦公時間致電熱線。綜言之，就是透過數碼科技，打通自助服務的脈絡。

在電子服務普及的同時，大家切勿忘記保障個人資料安全，不要將賬戶名稱及個人密碼隨便告訴他人，或將重要的個人資料上載至未經核實的電子平台上，例如身份證、入境證明文件等，以免資料被不法之徒利用，招致損失。

免責聲明：本文由中銀人壽編寫，僅供參考之用。中銀人壽已力求資料準確，但不會對因此引致的損失負上責任。如就本文內容打算作出任何決定，請先向專業人士尋求獨立意見。

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