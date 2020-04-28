【港產口罩】WeSafe口罩明午1時開售　每盒50個獨立包裝售100元（附購買詳情）

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【口罩返貨】日本城指定90間分店口罩返貨 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。本地口罩生產商WeSafe宣布，將於明日（29日）下午1時開放預售120,000盒口罩，每盒50個裝售100元，預計送貨日期為6月6日。
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WeSafe指，將於明日（29日）下午1時在網站預售120,000盒口罩，每盒50個獨立包裝裝售100元，預計送貨日期為6月6日。購買流程簡單，消費者毋需登記成會員，也不需要抽籤，預購將以先到先得排隊方式進行。WeSafe指，離島區居民同樣可以買，以購買日起計算60日，限購2盒，如因貨期延誤，將全數退款。
口罩規格：
WeSafe Mask 1.0 成功通過SGS(Hong Kong)的測試。
WeSafe Mask 1.0測試報告：
SGS檔案編號：HKHC2003001840HC
細菌過濾效能測試 及 壓力差測試 BFE>95%
粒子過濾效能測試 PFE>95%
合成血液穿透性測試 ASTM(Level 1)
可燃性測試 Flammability test(Class 1)
購買方法：
1、排隊進入WeSafe網站
2、選擇產品
3、選擇送貨地區
4、選擇送貨日期及時間
5、付款（信用卡／轉數快）
6、收到電郵確認通知書及QR COED
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊