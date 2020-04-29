【港產口罩】WeSafe口罩今午1時開售　每盒50個獨立包裝售100元（附購買詳情）

▲ 【港產口罩】WeSafe口罩明午1時開售 每盒50個獨立包裝售100元（附購買詳情）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。本地口罩生產商WeSafe宣布，將於明日（29日）下午1時開放預售120,000盒口罩，每盒50個裝售100元，預計送貨日期為6月6日。

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WeSafe指，將於明日（29日）下午1時在網站預售120,000盒口罩，每盒50個獨立包裝裝售100元，預計送貨日期為6月6日。購買流程簡單，消費者毋需登記成會員，也不需要抽籤，預購將以先到先得排隊方式進行。WeSafe指，離島區居民同樣可以買，以購買日起計算60日，限購2盒，如因貨期延誤，將全數退款。

口罩規格：

WeSafe Mask 1.0 成功通過SGS(Hong Kong)的測試。

WeSafe Mask 1.0測試報告：

SGS檔案編號：HKHC2003001840HC

細菌過濾效能測試 及 壓力差測試 BFE>95%

粒子過濾效能測試 PFE>95%

合成血液穿透性測試 ASTM(Level 1)

可燃性測試 Flammability test(Class 1)

購買方法：

1、排隊進入WeSafe網站

2、選擇產品

3、選擇送貨地區

4、選擇送貨日期及時間

5、付款（信用卡／轉數快）

6、收到電郵確認通知書及QR COED

責任編輯：李瑩

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