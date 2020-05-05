【電商經營】媲美「零售標準」的購物體驗 引導跨境電商發展

跨境電商的本質就是要顛覆傳統供應鏈，減省中間環節，降低成本，直接連接貨品、賣家和全球買家，這亦是跨境電商的基本競爭力。然而，其中最基本的要素跟傳統零售是一致的，就是為終端消費者提供良好的購物體驗。

疫情為跨境電商帶來機遇

傳統的供應鏈已經存在幾百年，「零售標準」的購物體驗亦是經過長期發展建立起來的，其中包括產品品質、知識產權、良好的退換貨服務等。新冠肺炎疫情導致愈來愈多人需要居家隔離，令更多用戶使用網購滿足日常生活所需，亦體驗到「零售標準」的網購帶來的便利，為跨境電商賣家帶來很多機會。從eBay平台數據來看，疫情期間，網路攝影機、電子遊戲、耳機、拼圖及家庭健身產品等都呈現大幅增長。

然而，跨境電商這個新興行業要做到為消費者提供「零售標準」的購物體驗，實際上存在很多挑戰。除了上述傳統意義上的因素，跨境電商的最大挑戰是物流。在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，物流挑戰愈加突出，由於各國陸續升級防疫措施，導致物流運力大幅下降，亦對跨境物流造成巨大壓力。

提供全方位保障的購物體驗

那麽疫情期間，賣家們應該如何繼續為買家提供「零售標準」的購物體驗？建議大家應密切關注跨境物流的狀況，根據自身實際情況調整銷售策略，確保貨品按時送達。如果賣家在eBay平台上銷售，則可用官方認可的物流解決方案，如SpeedPAK、海外倉等。這些方案積極調配資源，幫助賣家提前計劃，同時提供清晰的物流公司驗收記錄，有些還提供全程追蹤服務，享受平台政策保護，並與各地物流夥伴合作，保證最後一公里派送（指貨物從物流中心到買家這一段距離）把貨物安全可靠地送達買家手中，對買賣雙方都更方便。除此之外，eBay亦有24小時團隊協助處理售後疑問及糾紛，切實保護買家及賣家們的利益。

疫情影響下世界貿易環境更趨複雜，然而，不論環境發生甚麼變化，我們都會一直努力為全球消費者持續提供媲美「零售標準」的購物體驗，這樣才能在疫情當下贏得消費者的長期信任，確保整個行業以及每一個賣家業務的持續發展。

作者簡介：

許頌恩（Jenny）現任eBay國際跨境貿易事業部香港、台灣及東南亞業務發展總經理，負責管理在這些市場的eBay跨境商貿業務，並致力建立區內跨境電商生態系統，推動電商行業發展，助力區域內賣家將業務拓展至全球。在加入eBay之前，她亦曾在惠普、雅虎及微軟等科技公司負責銷售及營銷工作。

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