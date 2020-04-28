  • 26°C
香港時間 : 2020428日 (二) 18:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

10個賭徒心態 你有冇中？

理財學堂 17:43 2020/04/28

分享：

10個賭徒心態 你有冇中？

在《晚吹- 又要威又要戴頭盔》節目中，有債仔因賭癮，高峰時期曾經欠債4、5百萬，更要賣樓還債，加上現時借錢廣告氾濫，令人以為借錢十分簡單、容易，稍一不慎易墮入萬劫不復境地。

【晚吹】「大耳窿」吸血技倆層出不窮　約朋友食飯就自動成擔保人

根據香港香港戒賭中心，以下特徵是賭徒常見的10種心態︰

1. 唔想停止賭博及借錢習慣

2. 繼續賭錢想贏回所輸掉的錢

3. 想贏錢回來塞住家人的責罵

4. 再賭是想減輕家人的經濟壓力

5. 要家人負責還賭債

6. 用不同大話騙所有親戚朋友的錢

7. 為籌集賭本寧願犯罪

8. 虧空公款迫家人幫他還債

9. 追債追到公司，求家人幫還賭債

10. 因賭博是人生最喜愛的嗜好

如果你有以上心態，應即時尋求專業人士協助，以下3間機構的戒賭熱綫會幫人戒賭︰

明愛展晴中心戒賭熱綫：24997828、1834633，按2字

香港戒賭中心熱綫 ：2426 6262

東華三院財聆通-財務輔導熱線︰25488411

 

更多個人理財規劃內容︰

【理財規劃】7大花錢壞習慣 你有冇份？

 

責任編輯︰陳啟昌

====

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【晚吹】「大耳窿」吸血伎倆層出不窮　約朋友食飯 對方自動成擔保人？
今日
【晚吹】「大耳窿」吸血伎倆層出不窮　約朋友食飯 對方自動成擔保人？
【新冠肺炎】5大原因話你知 疫境經濟復原期漫長
2020/04/19
【新冠肺炎】5大原因話你知 疫境經濟復原期漫長
金價先升後跌　有甚麼因素影響金價？
2020/04/17
金價先升後跌　有甚麼因素影響金價？
日圓攻略　王良享：日圓難大跌 7算可入市
2020/04/17
日圓攻略　王良享：日圓難大跌 7算可入市
【原油ETF】港股、美股原油ETF逐隻睇 美股更有槓桿及反向產品
2020/04/16
【原油ETF】港股、美股原油ETF逐隻睇 美股更有槓桿及反向產品
綜藝節目 活動及節目 電視／電影／電台節目名 儲蓄 壓力 輔導

下一篇文章

【晚吹】「大耳窿」吸血伎倆層出不窮　約朋友食飯 對方自動成擔保人？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【避險工具】買實金避險 銀行、金行有咩選擇？
【避險工具】買實金避險 銀行、金行有咩選擇？
【最怕改壞名】如果想子女有錢　千祈唔好叫Chris同Karen？
【最怕改壞名】如果想子女有錢　千祈唔好叫Chris同Karen？
【名人理財】嘆錯失金融海嘯投資良機　前財經主播顧芷筠：把握今次疫市分注低吸（短片）
【名人理財】嘆錯失金融海嘯投資良機　前財經主播顧芷筠：把握今次疫市分注低吸（短片）
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【期油負數】小注900元撈底紐約期油　點知爆倉帳面輸146萬
【期油負數】小注900元撈底紐約期油　點知爆倉帳面輸146萬
今日理財筆記 - 點儲多啲錢？經濟學學家教你用呢個方法
點儲多啲錢？經濟學學家教你用呢個方法