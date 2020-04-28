▲ 10個賭徒心態 你有冇中？

在《晚吹- 又要威又要戴頭盔》節目中，有債仔因賭癮，高峰時期曾經欠債4、5百萬，更要賣樓還債，加上現時借錢廣告氾濫，令人以為借錢十分簡單、容易，稍一不慎易墮入萬劫不復境地。

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根據香港香港戒賭中心，以下特徵是賭徒常見的10種心態︰

1. 唔想停止賭博及借錢習慣

2. 繼續賭錢想贏回所輸掉的錢



3. 想贏錢回來塞住家人的責罵



4. 再賭是想減輕家人的經濟壓力



5. 要家人負責還賭債



6. 用不同大話騙所有親戚朋友的錢



7. 為籌集賭本寧願犯罪



8. 虧空公款迫家人幫他還債



9. 追債追到公司，求家人幫還賭債



10. 因賭博是人生最喜愛的嗜好

如果你有以上心態，應即時尋求專業人士協助，以下3間機構的戒賭熱綫會幫人戒賭︰

明愛展晴中心戒賭熱綫：24997828、1834633，按2字

香港戒賭中心熱綫 ：2426 6262

東華三院財聆通-財務輔導熱線︰25488411

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責任編輯︰陳啟昌

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