10個賭徒心態 你有冇中？

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【晚吹】「大耳窿」吸血伎倆層出不窮 約朋友食飯 對方自動成擔保人？
在《晚吹- 又要威又要戴頭盔》節目中，有債仔因賭癮，高峰時期曾經欠債4、5百萬，更要賣樓還債，加上現時借錢廣告氾濫，令人以為借錢十分簡單、容易，稍一不慎易墮入萬劫不復境地。
【晚吹】「大耳窿」吸血技倆層出不窮 約朋友食飯就自動成擔保人
根據香港香港戒賭中心，以下特徵是賭徒常見的10種心態︰
1. 唔想停止賭博及借錢習慣
2. 繼續賭錢想贏回所輸掉的錢
3. 想贏錢回來塞住家人的責罵
4. 再賭是想減輕家人的經濟壓力
5. 要家人負責還賭債
6. 用不同大話騙所有親戚朋友的錢
7. 為籌集賭本寧願犯罪
8. 虧空公款迫家人幫他還債
9. 追債追到公司，求家人幫還賭債
10. 因賭博是人生最喜愛的嗜好
如果你有以上心態，應即時尋求專業人士協助，以下3間機構的戒賭熱綫會幫人戒賭︰
明愛展晴中心戒賭熱綫：24997828、1834633，按2字
香港戒賭中心熱綫 ：2426 6262
東華三院財聆通-財務輔導熱線︰25488411
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責任編輯︰陳啟昌
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欄名 : 理財學堂