▲ 逢星期四購物滿$500享95折 Citi HKTVmall信用卡值得申請嗎？

喺市場都傳咗好一段時間，Citi終於喺3月30號發咗新聞稿，話會同HKTVmall再度合作，推出HKTVmall信用卡，暫時開放畀「特選客戶」申請，仲聲稱會用API技術，等大家可以一站式搞掂所有手續，仲唔使文件就可以即時消費，暫定5月上綫。

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呢張卡有咩咁特別呢？今次會先簡單分析一下呢HKTVmall卡到底着唔着數。

5%折扣只是追緊一點龍頭

咁呢張卡有咩最大着數呢，暫時根據各大媒體報道，最主要就係星期四有5%折扣。

其實今時今日只要你係HKTVmall嘅VIP客戶，逢星期四都會有5%折扣。咁個關鍵位就係到底呢兩個優惠可唔可以重叠使用，變成10%折扣喇。（精準啲應該係1- 0.95 x 0.95 = 9.75%）。

暫時睇咗幾個Page，咁到底得唔得呢？答案係「唔」！「知」！「道」！睇返網站有限嘅T&C，一般條款及細則第4點：

優惠不可連同其他特別推廣、折扣或推廣優惠券一併使用，不可轉讓，亦不可兌換成現金或其他優惠。

但係同步「Citi HKTVmall信用卡支付平台簽賬」計劃5%折扣優惠之條款及細則第17點又咁樣寫：

合資格信用卡持卡人於星期四透過Citi HKTVmall 用卡支付平台作合資格簽賬滿HK$500，可獲享5%折扣。5%的折扣將於選擇使用Citi HKTVmall 信用卡支付平台後並輸入相關優惠碼，即時反映在HKTVmall的付款專頁上。優惠碼會經由HKTVmall流動應用程式推送通知或其他渠道通知信用卡持卡人。

咁到底得唔得呢？咁當然一日未出詳情，大家都係估估吓咁啦。

就算係10%仍不值一提

咁如果係得嘅，10%都唔錯吖，華田做咩要話佢「不值一提」，要踩得咁盡呢？

嗯……因為呢期HSBC：

1. 玩緊5%（HKTVmall VIP）+

2. 4%（Red Card Online Spending，Card feature嚟嘅，即係理論上永久） +

3. 5%（超市包括HKTVmall回贈，去到5月尾）

即係總數大概係14%，一拍落去，你就知10%其實好弱雞。

咁就算唔計呢期嗰5%超市回贈，咁用Red Card都額外有4%，HKTVmall卡先多得嗰1%就其實無咩咁吸引力。要論方便，Red Card唔止你HKTVmall有4%，係全部網上消費都送4%，一比較之下，你就知孰強孰弱啦。

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優惠難用 不及對手吸引

Sorry好似踩得好盡咁，因為真係好難用。

其實𠵱家用「星期幾」嚟畀優惠嘅信用卡經已唔太多，我諗自從10年前大新張「我至愛商戶」卡出咗之後，成個Market都慢慢轉晒去Merchant driven，當中佼佼者當然係HSBC「最紅自主獎賞」，仲有渣打里數卡嘅食肆簽賬$4/1mile、Red Card online 4%等等。

5倍係咩玩法呢？喺Citi基本盤250分兌$1，5倍即係2%回贈。

要論競爭對手，網上消費的話當然Red Card完勝；論實體消費，不外乎食飯、超市、買電器，HSBC Visa Signature喺以上3個Category基本回贈係1.6%，仲未計5x最紅自主獎賞總數3.6%，點玩呢？田生主卡放「賞滋味」專攻食飯，田太附屬卡放「賞家居」專攻超市家電，而最重要唔使等星期一，而係星期一至日都碌得！

所以老實講，喺基本玩法之下呢張新卡真係一啲吸引力都無喇。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：HKTVmall Card值得申請嗎？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。