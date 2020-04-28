  • 23°C
香港時間 : 2020428日 (二) 07:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

鴻福堂龜苓膏買1送1　指定超市送威露士免洗搓手液

消費錦囊 07:00 2020/04/28

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 鴻福堂：藥製龜苓膏買1送1

由即日起至4月29日，全綫分店(機場及山頂廣場分店除外)推出藥製龜苓膏買1送1優惠，以55元購買藥製龜苓膏1盅，即可享買1送1優惠。數量有限，送完即止。

2. Walch威露士：指定超市送免洗搓手液

由即日起至5月7日，威露士的防疫健康加油站會進駐不同百佳、AEON、一田及惠康。只要即場Like Walch Hong Kong Facebook專頁，並向在場推廣員展示後，即可獲贈威露士免洗搓手液20ml連矽膠鎖匙扣一支。需要注意，不同超市的推廣日期及時間亦有不同，優惠只適用於有推廣員值班的貨場，而不同分店推廣員的註場時間亦有不同。

參與超市的地址及時間

3. Cheese Factory：件裝芝士蛋糕半價

Cheese Factory今日（28日）推出所有件裝芝士蛋糕半價優惠，適用於堂食及外賣自取。

此外，於4月29日至30日，在foodpanda購買Cheese Factory所有件裝芝士蛋糕，亦可享半價優惠。

地址：尖沙咀廣東道25號海港城港威商場地下G102號舖

芝士蛋糕數量有限，售完即止(全新口味菠蘿反轉芝士蛋糕則每人限買一件)。此優惠不能與其他優惠或禮券共用。受其他條款及細則約束。

 

撰文：hket小編

============

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

 

 

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 激安今日出售Medicom口罩　老虎堂推芝士奶蓋茶第2杯半價優惠
2020/04/27
激安今日出售Medicom口罩　老虎堂推芝士奶蓋茶第2杯半價優惠
今日優惠精選 - Big Big Shop今午3時開售Medicom口罩　繼光香香雞推第二件半價優惠
2020/04/24
Big Big Shop今午3時開售Medicom口罩　繼光香香雞推第二件半價優惠
今日優惠精選 - Maskology今午12時預售學童口罩　HeSheEat指定菜式買一送一
2020/04/23
Maskology今午12時預售學童口罩　HeSheEat指定菜式買一送一
今日優惠精選 - 香港人口罩今午2時起預售　金鶴拉麵指定分店拉麵買一送一
2020/04/22
香港人口罩今午2時起預售　金鶴拉麵指定分店拉麵買一送一
今日優惠精選 - 一田今早10時售KF94口罩​​​​​​​　阿布泰推潑水節優惠低至3折
2020/04/21
一田今早10時售KF94口罩​​​​​​​　阿布泰推潑水節優惠低至3折
著數優惠

下一篇文章

【儲錢方法】設立「種子賬戶」儲錢 一年內存款增3倍？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題
【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題
【自助餐】精選3間酒店午市任食　最平只需252元
【自助餐】精選3間酒店午市任食　最平只需252元
【懶人食譜】平過茶餐廳！大廚教煮三絲炒公仔麵
【懶人食譜】平過茶餐廳！大廚教煮三絲炒公仔麵
【失業率創9年高】失業人士可申請哪些抗疫援助？
【失業率創9年高】失業人士可申請哪些抗疫援助？
【失業綜援】3月申請失業綜援按月增1.5倍 羅致光：領綜援同樣「有骨氣」
【失業綜援】3月申請失業綜援按月增1.5倍 羅致光：領綜援同樣「有骨氣」