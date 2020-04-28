鴻福堂龜苓膏買1送1　指定超市送威露士免洗搓手液

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 鴻福堂：藥製龜苓膏買1送1

由即日起至4月29日，全綫分店(機場及山頂廣場分店除外)推出藥製龜苓膏買1送1優惠，以55元購買藥製龜苓膏1盅，即可享買1送1優惠。數量有限，送完即止。

2. Walch威露士：指定超市送免洗搓手液

由即日起至5月7日，威露士的防疫健康加油站會進駐不同百佳、AEON、一田及惠康。只要即場Like Walch Hong Kong Facebook專頁，並向在場推廣員展示後，即可獲贈威露士免洗搓手液20ml連矽膠鎖匙扣一支。需要注意，不同超市的推廣日期及時間亦有不同，優惠只適用於有推廣員值班的貨場，而不同分店推廣員的註場時間亦有不同。

參與超市的地址及時間

3. Cheese Factory：件裝芝士蛋糕半價

Cheese Factory今日（28日）推出所有件裝芝士蛋糕半價優惠，適用於堂食及外賣自取。

此外，於4月29日至30日，在foodpanda購買Cheese Factory所有件裝芝士蛋糕，亦可享半價優惠。

地址：尖沙咀廣東道25號海港城港威商場地下G102號舖

芝士蛋糕數量有限，售完即止(全新口味菠蘿反轉芝士蛋糕則每人限買一件)。此優惠不能與其他優惠或禮券共用。受其他條款及細則約束。

撰文：hket小編

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