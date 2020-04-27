點儲多啲錢？經濟學學家教你用呢個方法 理財學堂 19:21 2020/04/27 分享： 經濟差想儲多啲錢，點先會有動力？經濟學家教你用呢個方法。裁員潮殺埋身，邊啲員工最易成為目標？想搵份穩定嘅工，政府紀律部隊全年招聘，即睇入職要求。「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。 1、【儲錢方法】設立「種子賬戶」儲錢 一年內存款增3倍？ 經濟差想儲多啲錢，點先會有動力？經濟學家教你用呢個方法。 2、裁員潮殺埋身 最容易被裁的7種員工 裁員潮殺埋身，邊啲員工最易成為目標？ 3、【政府工】政府紀律部隊全年招聘 月薪2.1萬起 想搵份穩定嘅工，政府紀律部隊全年招聘，即睇入職要求。 撰文：hket小編 欄名 : 今日理財筆記 最新專欄文章 更多 今日理財筆記 - 學識呢個法則 幫你擺脫月光族！ 2020/04/24 學識呢個法則 幫你擺脫月光族！ 今日理財筆記 - 開戶投資 邊間證券商送滙豐騰訊股票？ 2020/04/23 開戶投資 邊間證券商送滙豐騰訊股票？ 今日理財筆記 - 增加收入！轉邊間銀行出糧戶口賺最多息？ 2020/04/22 增加收入！轉邊間銀行出糧戶口賺最多息？ 今日理財筆記 - 油價暴跌車主難受惠？原油汽油要分清楚 2020/04/21 油價暴跌車主難受惠？原油汽油要分清楚 今日理財筆記 - 渣打資助劏房戶交租 即睇申請資格 2020/04/20 渣打資助劏房戶交租 即睇申請資格