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點儲多啲錢？經濟學學家教你用呢個方法

理財學堂 19:21 2020/04/27

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經濟差想儲多啲錢，點先會有動力？經濟學家教你用呢個方法。裁員潮殺埋身，邊啲員工最易成為目標？想搵份穩定嘅工，政府紀律部隊全年招聘，即睇入職要求。「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1、【儲錢方法】設立「種子賬戶」儲錢 一年內存款增3倍？

經濟差想儲多啲錢，點先會有動力？經濟學家教你用呢個方法。

2、裁員潮殺埋身 最容易被裁的7種員工

裁員潮殺埋身，邊啲員工最易成為目標？

3、【政府工】政府紀律部隊全年招聘 月薪2.1萬起

想搵份穩定嘅工，政府紀律部隊全年招聘，即睇入職要求。

撰文：hket小編

欄名 : 今日理財筆記

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