【定期存款】大行勁加港元定存息 月結前冀追落後

▲ 臨近月結，大行勁加港元定存息。

大小行對港元定期存款息率的取態罕有甚參差，大行猛加息，包括中銀香港 （02388） 今日將半年期港元定存勁加0.3厘後，新息率至1.3厘。反觀4間中小行卻鬥減。招商永隆今天（4月27日）全面下調長短息，包括把兩個月年息狠削0.15厘，新息率至1.7厘；同樣超長期的兩年息亦調低0.15厘，至失守一厘大關，僅報0.95厘。同時，集友及交銀香港亦調低中長息，華僑永亨則向短存開刀，更撤兩厘息，剛削減3個月期0.26厘，至僅得1.89厘。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪指，港匯持續強勢，令銀行結餘進一步攀升，亦促使港元拆息短期有向下壓力。

蕭啟洪補充，上周五（24日）美股在環球疫情趨緩下而倒升260點，復添油價回穩，也令市場的樂觀情緒升溫，刺激亞洲股市今日普遍高開，恒指也重上兩萬四千點的心理大關之上。

中國光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文指，1個月港元拆息已4連跌，今天只得1.45厘，同期的美元拆息則低見0.44厘，港美息差高達逾一厘；再者，長假當前，套息交易料持續活躍，與樓按掛鈎的拆息將反覆回落至大約1.2厘左右。而金管局經歷5度注資逾百億元、承接美元沽盤後，令港元的資金供應甚充裕，本周三（29日）銀行體系的總結餘更驟增至逾740億元，按理存息將隨拆息而走低；而新近發鈔行加息，中小行鬥減，相信大行主要為追落後。

另方面，本周四（30日）已踏入周末長假，市況例淡，但今日中銀香港仍加半年期存息，勁加0.3厘後，新息率至1.3厘，但專家預計港滙續走強，熱錢不斷湧港，料下周月結後1個月港元拆息或下試一厘水平，遂料整體存息仍趨跌。

事實上，近日中銀罕有頻頻調整存息，剛於上周五（24日）才短加長減，包括把3個月短存驟加0.3厘至1.6厘，新息率跟滙豐看齊。不過，中銀卻減半年存息0.2厘，至險守一厘大關；事隔一個交易天又再上調此存息，惟綜觀市面所有中小行，目前半年存息仍以大眾財務的2.25厘居首（見表）。

經最新的加息潮，現時中銀的半年存息跟滙豐看齊，皆報1.3厘，較渣打的1.2厘高。不過，倘以入場費來看，中銀只要求一萬元新錢，相反渣打須10萬元，滙豐更須50萬，凸顯中銀是低門檻最高息。

此外，中銀對不同理財戶的新舊資金重新採取差異策略，今天優待指定理財戶的新資金，只須以1萬元新錢，獲大幅加息後至1.3厘；反觀如以現有資金開立相同存期，息率稍低0.1厘、至1.2厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪