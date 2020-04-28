▲ 【創業人語】企業成功的元素是什麼？

三個月前的今天是年初三，晨早練完波，在吃早餐的一段短短時間內，拍板決定在網上做抗疫節目。短短三個月，見證住這個小小網台翻天覆地的變化。當日幾個大叔大姐，傻更更地只為了想在疫情下，讓香港人得到正確的健康信息，也不問製作費若干？演出酬勞幾多？大家的共同信念是「做咗先算」。

熟悉製作網台的拍檔警告：「阿旦，個網台由你孭飛，你一係唔做，一做就要日日出兩條片，直至永遠，你得唔得㗎？」

「做咗先算！」我依然是這一句。

「你呢個網台嘅business model係乜嘢？點樣賺錢？」好事之徒問到我口啞啞，他在商場上行走幾十年，做生意，他最有資格給我意見。

我搖搖頭：「講咗做就去做，完全無諗過乜嘢 business model。」

「咁點得㗎！」好事之徒十分肉緊：「你依家同等運到有乜嘢分別？」

我記得StubHub（網上交換門票平台）的創辦人Jeff Fluhr曾經講過：一間成功的公司，不宜建立在短視的眼前收益上，create a product of value，and then value creates profit。大概的意思是尋找你這個品牌的價值，這個品牌的價值自然會給你帶來利潤。

短短三個月，「健康旦」仍然在尋找它自己的價值；而在尋找的過程中，偶有迷失，我們要經常互相提點：不要忘記建立這個平台的初衷，這個初衷，就是它的價值。

【原文：滿三個月】