▲ 【創業人語】企業成功的元素是什麼?

三個月前的今天是年初三,晨早練完波,在吃早餐的一段短短時間內,拍板決定在網上做抗疫節目。短短三個月,見證住這個小小網台翻天覆地的變化。當日幾個大叔大姐,傻更更地只為了想在疫情下,讓香港人得到正確的健康信息,也不問製作費若干?演出酬勞幾多?大家的共同信念是「做咗先算」。

熟悉製作網台的拍檔警告:「阿旦,個網台由你孭飛,你一係唔做,一做就要日日出兩條片,直至永遠,你得唔得㗎?」

「做咗先算!」我依然是這一句。

「你呢個網台嘅business model係乜嘢?點樣賺錢?」好事之徒問到我口啞啞,他在商場上行走幾十年,做生意,他最有資格給我意見。

我搖搖頭:「講咗做就去做,完全無諗過乜嘢 business model。」

「咁點得㗎!」好事之徒十分肉緊:「你依家同等運到有乜嘢分別?」

我記得StubHub(網上交換門票平台)的創辦人Jeff Fluhr曾經講過:一間成功的公司,不宜建立在短視的眼前收益上,create a product of value,and then value creates profit。大概的意思是尋找你這個品牌的價值,這個品牌的價值自然會給你帶來利潤。

短短三個月,「健康旦」仍然在尋找它自己的價值;而在尋找的過程中,偶有迷失,我們要經常互相提點:不要忘記建立這個平台的初衷,這個初衷,就是它的價值。

