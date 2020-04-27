▲ 裁員潮殺埋身 最容易被裁的7種員工

受新冠肺炎疫情影響，本港經濟不明朗，失業率及就業不足率屢創新高。裁員潮殺埋身，打工仔除了要準備好應急金，亦要在職場上「打醒十二分精神」，做好自己本份，減少被裁員的機會。外國媒體cheatsheet提出了哪些員工最容易成為裁員目標，本網就整合了7種最容易被裁的員工，睇吓會唔會有你份。

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1. 職位能以外判取代

企業裁員的目的大多都是為了節省開支，外判員工可減省公司開支之餘，更能靈活地安排人手。現時不少工作都能透過在網上遙距完成，企業更能在國際間找到廉價的勞動力。因此，如你的職位能以外判員工取代，就很容易成為裁員的目標。

2. 拒絕學習的員工

無論身在哪個行業，都可能在5或10年前經歷翻天覆地的轉變。為應對大環境的改變，公司會不斷推出新措施，例如新技術的培訓，以切合客戶的需求。如想確保自己不會成為裁員的目標，工作時就要積極學習新技能及知識，否則公司或會以你不符合公司未來的發展方向為由而解僱。

3. 懶惰的員工

職場上有各式各樣的人，當中有人是做事不積極，也不會主動幫忙做份外事。這樣的工作態度會讓上司認為你不在意這份工作，自然很容易成為裁員的目標。

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4. 與上司關係不好的員工

與上司及同事保持良好的關係，能提高團體的工作效率，增加公司士氣，也是職場上重要的軟技能之一。如你平時與上司的關係不緊密，也曾經在工作上犯錯，甚至經常令上司處於尷尬的位置，例如在公司的重要會議中遲到、講公司壞話等，或會令上司留下壞印象，而在裁員潮下選擇「犧牲」你。

5. 聘用「成本」過高的員工

當公司出於財務狀況而裁員時，一般都是從聘用成本過高的員工着手，除了考慮月薪較高對公司較少貢獻的員工外，「成本」也可以是指與員工溝通的時間。如員工在公司引起太多是非，上司需花時間處理，影響團隊士氣，也是公司考慮到員工所涉及的「成本」之一。

6. 不適應公司工作文化的員工

職場上講求團隊合作，如員工未能融入公司的工作文化，都會影響同事之間的合作關係。公司或人力資源部門考慮裁員時，會衡量個人的工作能力及表現外，也會考慮員工在團隊合作時的表現，如員工不能適應公司文化，或是出現矛盾，都很有機會成為裁員目標。

7. 表現較差的員工

美國數據分析公司SafeGraph CEO Auren Hoffman曾在《福布斯》撰文指，公司裁員時以員工的工作表現作為首要考慮。無論員工受僱的時間有多長，公司應盡力保留表現最好的員工。若你是公司的最佳員工時，在裁員潮下就會比較安全。



責任編輯：李瑩

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