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【定期存款】大行罕有頻頻出擊 美元短存息加完又減

收息攻略 18:10 2020/04/27

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中銀香港剛於上周五才勁加3個月美元短存息0.4厘，但今天又再減0.3厘至險守一厘關。

追息族注意，有大行罕有頻頻出擊， 將美元短存息加完又減，中銀香港 （02388） 今天（4月27日）驟減3個月的美元短期存款息率，狠削0.3厘至險守一厘大關，新息率跟滙豐叮噹馬頭，齊報一厘。中銀剛於上周五（24日）才搶美元短錢，上調3個月及半年息；當中加幅最多是3個月，勁升0.4厘，本來的新息率至1.3厘；又上調半年期0.1厘，新報0.8厘。可是，僅相隔短短一個交易天，卻再掉頭減3個月短存息。

專家預計以歐美等重災區的疫情較反覆，影響避險資金的流向，遂料短存息的上落亦較大。

而新冠肺炎疫情在全球似有淡化，美滙指數最新在百關徘徊。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今天預計，美滙指數今年的高位預測為102.99，但年底目標價料下跌至95.6低位。

此外，大行經歷美元存息的最新調整潮，現時中銀的存息呈倒掛，即短息高於長息，即使3個月期驟降至一厘，仍高於一年長息的0.65厘，以及6個月的0.8厘。要是比併3間發鈔行，中銀的3個月短存的1厘息亦拋離渣打的0.85厘。至於半年息，中銀則與滙豐相同，皆報0.8厘，稍高於渣打的0.7厘。

同樣，中銀的一年期沒變，維持0.65厘，不及滙豐的0.7厘，但跑贏渣打的0.5厘。

可是，換另一個角度，論及上車銀碼，中銀的起存額只須等值一萬港元便享特優年利率；相比滙豐要求2,000美元（折合約1.55萬港元），渣打更須等值10萬港元，凸顯中資發鈔行堪稱低門檻已享最高特惠息。

而上海商業銀行亦預告，明天（28日）全線調低美元短中長息，當中1個月削0.2厘至1.2厘；3個月亦調低0.1厘，新報1.7厘。

然而，專家預計美元存息的整體趨勢仍向下，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈解釋，畢竟金管局剛於上周才與聯儲局設立臨時美元流動資金安排，提供總額100億美元的頭寸支援，新措施有助紓緩「美元荒」；且因美國零息環境或維持一兩年，港銀毋須逆市鬥加息。

綜觀市面逾廿間銀行，集友於4月開局已驟削美元7天短存息率，由15厘急降6厘、至僅得9厘，但仍膺「高息王」，入場費為等值10萬元人民幣等外幣換作美元。半年及一年期以富邦的1.7厘最高，起存額要100萬港元。而建行亞洲早前亦撤7天9厘特惠息，但罕有把4個月至一年期劃一至1.55厘，食息族須以手機或網銀斥5萬美元開立。

另方面，恒生 （00011） 於上周三（22日）亦新推7天美元短存享3.3厘，且須附帶條件，包括指定理財戶，以該行推廣的指定外幣，先兌換至少1萬美元才享最高特惠息，而上限為廿萬美元，優惠至9月底止，一般理財戶以相同條款亦有兩厘息。

展望美元的短線走向，恒生投資服務首席市場策略員溫灼培指，全球聚焦本周三及周四（本港時間29日及30日）聯儲局議息，縱使料暫不會減至負利率；但相信負油價的炸彈不斷發酵，為免於「五窮月」引爆新一波金融危機，相信聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）屆時或再以放水印鈔等非常手段，變相注資油企。

溫灼培又料，今明兩天外圍滙市轉靜，觀望聯儲局會否再出招，而美滙指數雖仍高企；然而，不易重上103新高；今年3月20日曾高見102.99已見頂。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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