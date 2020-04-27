【失業資助】渣打推第二輪5,000元劏房戶資助 名額增至4,000個 放寬家庭收入要求

渣打香港早前向社聯捐贈1,000萬元，為居住於劏房的家庭提供租金資助，與基層市民共渡時艱。 社聯表示計劃需求殷切，2,000個名額迅速額滿，並表示渣打香港決定加推第二期資助，同時放寬申請人家庭收入降幅的要求，並引入捐款配對，邀請銀行企業客戶參與捐助，令受惠家庭總數增至最少4,000個，每戶資助金額同為5,000元。

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已申請「第一期」資助的劏房住戶，如資格獲核實，將於5月13日或之後陸續獲取資助金。而「第二期」計劃將於5月7日開始申請，同樣透過非政府機構服務單位接受申請。

申請人需符合以下條件：

居住於劏房的香港居民；

家庭成員包括18歲或以下的Z受養子女；

非綜援受助家庭；

疫症前家庭月入上限為全港家庭每月入息中位數的75%，並受疫情影響以致家庭收入減少30%或以上 或

過去一季平均月入不超越在職家庭津貼計劃（全額津貼）的住戶每月入息上限，並受疫情影響以致家庭收入減少20%或以上。

以住戶4人家庭為例，家庭每月入息中位數的75%即為每月收入不多於32,400元。

另外，過去一季平均月入不超越在職家庭津貼計劃（全額津貼）的住戶每月入息上限，即4人家庭在疫情中（過去一季） 住戶平均每月入息不超過21,600元。

社聯表示將稍後公布申請方法。

資助申請詳情

責任編輯：陳啟昌

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