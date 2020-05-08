【名人理財】10分鐘蒸發6位數字 無損投資信心　宋芝齡：疫市宜投資忌投機（短片）

在演藝圈打滾多年的宋芝齡（Adrianna），除了在幕前演出，更積極發展副業，憑藉中韓混血兒的優勢及藝人的知名度，開辦韓語學校教授韓文。除了經營生意外，她更涉足投資市場，2018年已經考取第一類證券交易牌照，在證券行為顧客提供股票、債券及基金買賣服務。身經百戰的她又有甚麼理財及投資心得呢？

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宋芝齡回想首次踏足投資市場，全靠朋友教她炒窩輪。當時的本金只有2至3萬元，幾日就賺到數千元，令她充滿滿足感。其後，她更透過網絡及閱讀股票書鑽研投資知識。

理財理念：將收入分3部分

不過，以往的宋芝齡沒有儲蓄概念，即使投資獲利，亦會直接花光，但現在她已建立了一套個人的理財方法：將40%的收入投資藍籌股；20%為高風險投資，如窩輪、即日炒賣等，但就不建議炒仙股；餘下的40%則為儲蓄及生活開支，但視乎個人的開支水平而定。她解釋，投資藍籌股亦不代表無視市況在恒指高企時仍堅持買入。她更直言買藍籌股「好過收息」，當有不時之需亦可變賣。

宋芝齡自認自己是進取的投資者，而所謂的進取是「膽大心細」，並不是一舖「曬冷」。一提及窩輪相信不少人都聞風變色，但她有自己一套想法。她坦言，要為投資設止蝕位，若有損失時，個人可以承受甚麼程度的風險。同時，她亦堅守幾個投資原則，包括絕對不買仙股及不借孖展投資。

慘痛經歷：10分鐘損失6位數字

對於不少投資者來說，判斷止賺、止蝕位可說是最為困難。而宋芝齡就以時間作分野，決定止賺、止蝕位。對於投資，她亦有自己一套想法：「你不可以想每一隻股票都賺盡，或者要在最低的價位買，而是在這個時段，該股是否可以達到你想買的價位。」她會以港股午休時間作一個界綫，若當日買股市升，而在午休前她認為當日升的機會高，就會在下午2時30分再次檢視，即使升幅未達預期，她亦會即時放出，不管賺蝕與否。

股市一向難以捉摸，她亦試過損手離場。去年9月4日，特首林鄭月娥宣布撤回《逃犯條例》修訂，恒指在一個小時內急升500點。她本身買入Put輪，就算有預料下午股市會上揚，但消息一出股市急升，在短短10分鐘內她的投資蒸發了6位數字，最後僅餘下5位數字離場。雖然這次經驗驚心動魄，但卻無損她的投資信心，更促使她於事後進行檢討，並調整自己的投資策略。

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現時市況：宜投資不宜投機

現時股市非常波動，宋芝齡認為投資者要非常謹慎，亦不適宜炒賣窩輪。她續指，現時不應買投機性的投資產品，至於投資性的產品，視乎長綫投資回報的話，她認為正是入市好時機。正如早前港股跌逾2,000點，就是入市的好時機。

如果手上有資金，宋芝齡建議投資者可分3段時間買入穩定的藍籌股。她強調並非只有某幾類的股票下跌，而是當整體股市跌800至1,000點時，會是一個入市的時機。她假設，若80元為某隻藍籌股的正常價位，若跌至70多元，她就會入第一注，當股價分別跌至60多元及50多元持，會再入第二及第三注資金。

宋芝齡建議投資新手可先從投資藍籌股入手，因股價表現相對較為穩定。此外，她認為新手集中投資2隻股票較佳，亦應選不同行業的股份。

記者：曹佩鈞

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