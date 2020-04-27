【政府工】政府紀律部隊全年招聘 月薪2.1萬起

「政府工」是否仍是畢業生的dream job各有說法。從搵工求職而言，「政府工」確實有不少空缺，以政府紀律部隊為例，包括海關、入境處、懲教處、消防處及警務處均全年招聘。想加入成為海關關員、入境事務助理員或消防隊長一分子，就要把握機會。

員佐級紀律人員職位

海關關員 月薪22,405元

海關關員的月薪為22,405元至31,005元。申請人須在香港中學會考或文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷，並符合語文能力要求，能操流利粵語，通過體能及視力測驗。

關員主要負責執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作關員須受《香港海關條例》所規定的紀律約束，並須穿著制服、佩帶槍械、不定時工作及於接獲有關要求時，在香港特別行政區以外的地區工作。

遴選程序包括體能測驗、小組討論、遴選面試及《基本法》測試。

招聘詳情

【海關督察正在招聘，5月4日截止】海關聘見習督察 起薪點41,380元

入境事務助理員 月薪21,780元

入境事務助理員月薪為21,780元至30,100元。申請人須在香港中學會考或文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷，並符合語文能力要求，亦需能操廣東話和英語及通過體能測驗。

入境事務助理員主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務（包括一般搜查、看管、護送、巡邏、接待、駕駛等工作）及行動職務，當中包括但不限於偵查偽造證件。入境事務助理員須受紀律約束、接受全日制入職訓練、穿著制服、輪班當值，並或須駕駛政府車輛及在香港以外的地方工作。

甄選程序包括體能測驗、小組討論、甄選面試及《基本法》測試。

招聘詳情

二級懲教助理 起薪21,150元

二級懲教助理的薪酬為21,150元至31,005元。申請人須在香港中學會考或文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷，並符合語文能力要求，亦需能操流利粵語和英語及通過體能測驗。

二級懲教助理職責監督在囚人士、教導所/更生中心的青少年及戒毒所內的戒毒者；及執行其他指派的工作。獲聘人士須受《監獄條例》規管、須穿著制服及輪班當值，或須接受在職訓練後從事醫院護理工作及在部門宿舍居住。

招考程序包括體能測驗、小組面試、能力傾向測試和《基本法》知識測試，以及最後面試。

招聘詳情

警員 起薪25,380元

警員的薪酬為25,380元至36,290元。申請人需要須在香港中學會考或文憑試考獲五科第2級或以上成績，並達到有關語文水平。申請人亦須符合體格標準︰

男性－身高至少163厘米，體重至少50公斤；

女性－身高至少152厘米，體重至少42公斤

申請者要通過體能及視力測驗，以及必須為香港特別行政區永久性居民，及在香港至少居住滿七年。

警員需要執行多方面之警務工作，並會被調往不同部門工作，如軍裝部、交通部、刑事部或水警，須遵守警隊條例有關紀律事宜的規定，並要穿著制服、輪班及／或不定時工作，亦可能要在香港特區境外範圍工作。

遴選程序包括體能測試、小組面試、心理評估筆試、最後面試等。

招聘詳情

主任級紀律人員職位

消防隊長（行動） 起薪41,380元

消防隊長（行動）的薪酬由41,380元至88,250元。入職條件包括要取得大學學士學位，以及符合相關語文能力要求，並需要通過視力測驗（毋須佩戴眼鏡）、體能測驗及模擬實際工作測驗、能力傾向筆試及能力傾向實務測驗。

消防隊長（行動）主管消防局及緊急救援車輛、為消防員提供訓練、指揮及領導消防員執行緊急及防火職務；以及參與行政工作，例如人事管理及策劃等職務。消防隊長（行動）須受紀律約束，並須輪班工作，隨時候召工作及穿著制服。

遴選程序包括初步視力測試、體能測驗、模擬實際工作測驗、能力傾向筆試、初步評核（即席演講及小組討論）、寫作評核、領導才能測試、最後評核面試及《基本法》筆試。

招聘詳情

警務處督察 起薪44,910元

督察薪酬為44,910元至88,250元。申請人要持有大學學士學位，並符合相關語文能力要求，能閱讀及書寫中文及操流利粵語。申請人亦要符合體格標準︰

男性－身高至少163厘米，體重至少50公斤；

女性－身高至少152厘米，體重至少42公斤

申請者須通過體能及視力測驗，以及必須為香港特別行政區永久性居民，及在香港至少居住滿七年。

督察需要執行多方面之警務工作，包括管理工作及行動職務，須遵守警隊條例有關紀律事宜的規定，並要穿著制服、輪班及／或不定時工作，亦可能要在香港特區境外範圍工作。

遴選程序包括筆試、延續面試（包括小組討論、管理練習、領導才能練習）、心理評估筆試及最後面試。

招聘詳情

以上職位可透過公務員事務網頁申請︰申請連結

責任編輯︰陳啟昌

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