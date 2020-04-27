【儲錢方法】設立「種子賬戶」儲錢 一年內存款增3倍？

新冠肺炎疫情未止，本港失業率及就業不足率均創新高。不少打工仔因失業或放無薪假而收入大減，需要減少生活不必要的開支，亦要想辦法增加儲蓄，以備不時之需。如何增加儲錢動力？3位經濟學學家曾於菲律賓進行有關儲錢賬戶的實驗，要求參與實驗的人設立一個種子賬戶（SEED account），結果發現只需一個方法就能令人一年內存款增3倍。

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設立「種子賬戶」 達成目標才可取款

3位經濟學學家Nava Ashraf、Dean S. Karlan、Wesley Yin於2004年為麻省理工學院研究貧窮問題的研究組織Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab進行實驗，研究儲錢賬戶的設計如何影響人儲錢的動力及成果。他們在菲律賓進行「種子賬戶」的實驗，為實驗對象設立「種子賬戶」，提供與一般銀行相同的存款年利率，而存取服務則有額外的要求，在未達成儲蓄目標前，不能存取賬戶內的任何金錢。

有設立賬戶前，經濟學學家會問實驗對象的儲蓄目標，如果目標是在指定時限用這筆錢完成某件事，其取款條件將會是在期限到之前不能動用賬戶內的錢；如果目標是設定為指定金額，取款條件就是必須儲夠目標金額。

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目標增加儲蓄動力 一年儲多3倍錢

研究結果顯示，「種子賬戶」存戶設立了指定儲蓄目標，而達成目標前不能取款，即使是收入較少的人，在這種設計下，亦能有效地增加他們的儲錢動力。實驗共有202名人士開設「種子賬戶」，結果發現，6個月後他們的整體存款增加多192%，一年後整體存款增加多337%。有參與實驗的種子存戶表示，這種儲錢方式能增加他們的儲錢動力，更因為未能達成目標之前不能取款，而減少不必要的消費，更專注去達成目標。

如想利用這種方式儲錢，除了用錢箱開設自己的「種子賬戶」儲錢，然後委託家人替你管理外，銀行亦有類似的計劃。銀行的零存整付儲蓄計劃，讓存戶在指定存款期每月儲指定金額，若於到期日前提早提取或終止計劃，或需繳付手續費，其設計與「種子賬戶」類似，讓你可更容易達成儲蓄目標。

責任編輯：李瑩

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