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【搵工】HKTVmall 4大物流中心請人 月入高達2.5萬元（附招聘詳情）

職場 12:48 2020/04/27

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【搵工】HKTVmall 4大物流中心請人 月入高達2.5萬元（附招聘詳情）

新冠肺炎疫情未止，經濟前景不明朗，疫市下求職可謂難上加難。HKTV昨日在Facebook宣布，其4大物流中心開放招聘以下8個職位，當中派貨司機月入最高可達2.5萬元。

【延伸閱讀】【政府工】海關聘見習督察　起薪點41,380元

助理倉務主管 / 倉務主管 ( 通宵班)

工作地點：青衣
職責：管理倉庫日常運作、監察倉庫人手分配及運作等

申請詳情

助理物流主任

工作地點 ：屯門

申請詳情

包裝員 ( 冷氣倉) 

薪酬：每月平均月薪 16,000 元，另有新人獎金 8,000元
工作地點 ：葵涌
職責：於冷氣倉執行一般基本倉務及包裝工作，包括印單、包裝、貨物盤點 及 整理倉存記錄等

申請詳情

【延伸閱讀】【搵工】失業率再創9年新高！想搵多份收入有咩揀？中移動聘時薪80元兼職客戶服務聯繫員（內附更多兼職招聘）

通宵班倉務員

薪酬：每月平均月薪22,000元，另有新人獎金8,000元
工作地點 ：青衣／屯門
職責:一般倉務工作，包括印單、執貨、包裝、整理貨架、貨物盤點及倉存記錄等

申請詳情

倉務員

薪酬：每月平均月薪18,000元，另有新人獎金 8,000元
工作地點：青衣／將軍澳／屯門
職責:一般倉務工作，包括印單、執貨、包裝、整理貨架、貨物盤點及倉存記錄等

申請詳情

【延伸閱讀】搵工要先自我增值　「特別‧愛增值」計劃有咩讀？唔符合資格仲有咩選擇？

派貨員

薪酬：月入可高達 23,000元， 另有新人獎金 8,000元
工作地點：青衣 / 將軍澳 
職責：負責派送網購貨品到客戶

申請詳情

派貨司機

薪酬：月入可高達25,000元 ，另有新人獎金 8,000元
工作地點 ： 青衣 / 將軍澳 
職責：駕駛 5.2-5.5噸貨車收送網購貨品

申請詳情

通宵班司機

薪酬：月入可高達23,000元 ，另有新人獎金 8,000元
職責：駕駛 5.5噸貨車收送網購貨品，運送貨品到公司店鋪
工作地點： 青衣 / 屯門

申請詳情 


責任編輯：李瑩

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