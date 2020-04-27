▲ 【失業綜援】3月申請失業綜援按月增1.5倍 羅致光：領綜援同樣「有骨氣」

本港失業率隨新冠肺炎疫情驟升，坊間不少聲音要求設失業援助制度。勞福局局長羅致光x表示，領取失業綜援同樣「有骨氣」，只要度過難關就可自力更生，3月申請失業綜援人數按月增加1.5倍。他昨指在6月推出的綜援「失業支援計劃」下，綜援4人家庭平均可獲每月約16,000元的援助金，非一般評論那麼低的金額。

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領綜援同樣「有骨氣」能屈能伸

羅致光昨於網誌上表示，綜援在香港經濟多年來的起伏中，發揮了其安全網的功能。他指單是今年3月的失業綜援申請宗數有1,821宗，相對2月的724宗，已增加了151.5%；3月累計有14,647宗失業綜援個案，按年增25%。

他提到，或許有人說「有手有腳、有骨氣」不申領綜援，但領取綜援的人同樣「有手有腳、有骨氣」，更是能屈能伸，這些家庭都只是短暫需要社會的支援，度過難關，便能自力更生。他又稱不少人以為領取綜援便不能工作是很大的誤解；又指出只要收入不能應付基本生活需要，以及可動用資產不超過上限，便可以申領綜援。

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4人家庭 每月最高可領1.6萬元不低

羅致光續指，政府由今年6月開始透過綜援系統提供具時限（為期6個月）的「失業支援計劃」，計劃下健全人士的資產上限加倍，以一個4人的健全人士住戶的限額為例，便由88,000元增加一倍至176,000元。自住物業會獲暫時豁免納入資產審查。一個綜援4人家庭平均可獲得每月約16,000元的援助金，當中主要包括了標準金額、租金津貼及其他特別津貼和補助金。他指雖然不是一個很高的金額，但亦不是一般評論的那麼低。

責任編輯：劉子瑜

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