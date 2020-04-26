【定期存款】「5窮月」想揾穩陣賺錢？ 港元7天短存最高息6厘

▲ 滙豐中銀等大行鬥推5厘港元超高息，但要求先以指定外幣兌換作港元。

4月份正在倒數，還有3個交易天已踏入5月，受疫情及負油價夾擊，市料「5窮月」環球市況仍甚簸破。避險族欲在「5窮月」亂市下袋袋平安揾錢，專家力薦注碼不太多者，可先敘造港元短期存款，好處有2，包括︰（1）比併逾廿間銀行，市面「高息王」主要是7天短存，冠全城是集友7天短存享6厘（見表）；（2）正因新冠病毒何時受控仍主宰全球後市，令股滙債的後向甚反覆，短存既可方便散戶把手上的閒資作靈活調動，又毋須把頭寸鎖死太久，疫市下以備不時之需。

不過，面對零息時代，追息族急欲賺外快，業界又提醒宜緊盯3大要訣，首先，10大最高息普遍具附帶條件，較多要求先以指定外幣作兑換，如滙豐7天短存有5厘，中銀香港 （02388） 亦有4厘，恒生 （00011） 更新推4.3厘，惟以指定外幣換作港元後，實質回報唯恐需打折，扣除外滙買賣差價後變相少賺利息；第2大注意點，是電滙的兑換價較現鈔兌換着數；其三，定存的息率以年息計，貪息族蠻以為博超高息可本息兼收，但以上動輒5厘至6厘以年息計，且設上限，故利息賺盡亦受限。

事實上，正值月結，本周僅得3個交易天，業界料市況轉靜，觀望本周四（4月30日）聯儲局議息後會否再強化無限量寬（QE）等，若小投資者參與短存，在靜市下大可攻守兼備；況且近日大行頻密調整存息，加減不一，如渣打減短存、滙豐逆市加息；中銀香港卻短加長減等，短期存款可捕捉大小行採參差變動存息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪