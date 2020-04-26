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【強積金】4月MPF反彈3% 打工仔人均賺逾5000元

退休及生活保障 17:42 2020/04/26

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4月強積金終於有錢賺，但未能扭轉今年見紅的負數慘況。

打工仔終於可以開開心心迎接本周的長假期，因晨星香港的最新統計，憧憬疫情漸受控，4月強積金（MPF）轉虧為盈，平均回報升2.89%，帶挈成員的人均身家多賺約5,700多元。晨星截至上周三（4月22日）的數據，MPF基金幾近全部報捷，當中疫市跑出是美股基金，勁升近8%。

如以駿隆指首季MPF總值為8,680億元，再以現約有436萬個供款帳戶計，即截至今年3月底人均帳戶本來約有近廿萬元。而本月整體回報錄得2.89%升幅，由此推斷，令供款人共賺約250億元，平均每人驟增約5,700元。

不過，單月的升幅未能收復今年的失地，畢竟年初至今整體回報仍急跌8.89%，倘再以截至去年底人均帳戶原本累積約有22萬元供款，今年首4個月慘蝕見紅，累及打工仔人均蝕近兩萬元。

「5窮月」能否延續反彈浪 需看4因素

專家指，踏入次季，4月開局MPF即復活，惟擔心市況仍未終極一跌，5窮月能否延續反彈浪，需視乎4大關鍵因素，包括︰（1）首季業績放榜，反映疫情衝擊，以及企業會否減派息；（2）本周四（4月30日）聯儲局議息後或再重申強化無限QE;（3）5月初油組是否真的落實減產，以及5月中期貨合約又再轉倉，油價會否止瀉;（4）兩會行情可能刺激A股，變相有利港股延升浪，市傳5月底人大政協召開，相信政策密集出台冀挺經濟保就業。

而19類基金中，4月的大贏家是押注美股的MPF。即使美股雖自低位已報復式勁彈逾兩成，但專家警告暫難言由熊轉牛，底蘊是世紀疫症累環球經濟有大蕭條之憂。在飄忽市下，多元化布局冀分散風險，乃逆轉勝的自保必殺技。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 強積金

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