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【政府工】海關聘見習督察　起薪點41,380元

職場 11:07 2020/04/26

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新冠肺炎疫情影響本港經濟，本港失業率持續上升。本港四大紀律部隊繼續招聘活動，海關即日起展開督察招聘活動，並於5月4日截止。海關督察入職的起薪點為每月41,380元，而頂薪點為每月75,135元。

海關督察主要負責領導及執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作；協助高級督察處理人事管理和辦公室行政事務；以及監督轄下人員所執行的工作。

【延伸閱讀】臥底不只是「扮工」　前海關關長揭露臥底「搞邊科」

取消領導才能測試

海關督察的遴選程序將於今年6月中旬開始，今年取消領導才能測試，由以往6輪遴選程序減至5輪，包括小組討論、體能測驗、筆試（第I及第II部分）、《基本法》測試及遴選面試。

另外，申請海關督察職位，須於綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用和英文運用)考獲一級成績，綜合招聘考試及基本法測試（學位/專業程度職系）現正接受申請，截止日期為4月29日，申請連結

24星期留宿訓練

獲聘入伍的見習督察將於香港海關學院接受為期24星期的留宿訓練。海關督察受《香港海關條例》所規定的紀律約束，並須穿着制服、佩帶槍械、不定時工作及於接獲有關要求時，在香港特別行政區以外的地區工作。

試用條款受聘3年

薪酬及增薪日期將按照《公務員事務規例》的規定訂定。獲取錄的投考者將以試用條款受聘3年。在通過試用期及於晉升資格甄別試取得及格成績後，如工作表現理想，海關督察有機會晉升為高級督察，甚至更高的職位。

招聘詳情

申請職位連結

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 職場百科

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