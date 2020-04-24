【定期存款】中銀勁加美元短存0.4厘　3個月享1.3厘

▲ 中銀香港逆市勁加美元短存息0.4厘，3個月享1.3厘。

美元追息族注意，最近大行鬥搶美元短錢，新加入戰團是中銀香港（02388），今天（4月24日）上調美元定期存款息率。當中加幅最多是3個月，勁升0.4厘，新息率報1.3厘；又上調半年期0.1厘，新報0.8厘。現時中銀的存息呈倒掛，即短息高於長息，因3個月期為1.3厘，遠高於1年長息的0.65厘。若比併3間發鈔行，中銀的3個月短存亦拋離滙豐的1厘及渣打的0.85厘。至於半年息，中銀則與滙豐看齊，皆報0.8厘，稍高於渣打的0.7厘。

不過，中銀的1年期沒變，維持0.65厘，不及滙豐的0.7厘，但跑贏渣打的0.5厘。

換另一個角度，論及上車銀碼，中銀的起存額只須等值1萬港元便享特優年利率；相比滙豐要求2,000美元（約1.6萬港元），渣打更須等值10萬港元，凸顯中資發鈔行堪稱低門檻已享最高特惠息。

恒生7天短存享3.3厘

此外，恒生（00011）於本周三（22日）亦新推7天短存享3.3厘，且須附帶條件，包括指定理財戶，以該行推廣的指定外幣，先兌換至少1萬美元才享最高特惠息；而上限為20萬美元，優惠至9月底止。一般綜合戶口的捧場客，以相同條款亦有兩厘息。

但專家預計，美元存息的整體趨勢向下。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈解釋，畢竟金管局剛於本周三與聯儲局設立臨時美元流動資金安排，提供總額100億美元的頭寸支援，新措施有助紓緩「美元荒」，且因美國零息環境或維持一兩年，港銀毋須逆市鬥加息。

綜觀市面逾20間銀行，集友於4月開局已驟削7天短存，由15厘急減至僅得9厘，但仍膺「高息王」，入場費為等值10萬人民幣等外幣換作美元。半年及1年期以富邦的1.7厘最高，起存額要100萬港元。而建行亞洲早前亦撤7天9厘超高息，但罕有把4個月到1年期劃一至1.55厘，要求食息族以手機或網銀斥5萬美元開立。

另一方面，關於美元短綫走向，恒生投資服務首席市場策略員溫灼培指，全球聚焦下周三及周四（本港時間29日及30日）聯儲局議息，緃使相信暫不會減至負利率；但因負油價的炸彈不斷發酵，為免於「五窮月」引爆新一波金融危機，估計聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）屆時或再以放水印鈔等非常手段，變相注資油企。

溫灼培又料，未來數天外圍滙市轉靜，觀望聯儲局會否再出招，而美滙指數仍高企在百關；然而,預期不易重上130新高，今年3月20日曾高見102.99已見頂。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源