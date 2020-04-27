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激安今日出售Medicom口罩　老虎堂推芝士奶蓋茶第2杯半價優惠

消費錦囊 07:00 2020/04/27

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 激安今日出售Medicom口罩

Medicom在facebook宣布，將於今日（27日）於激安殿堂出售Comfort+ 低致敏醫用耳掛口罩便攜包裝。每包有5個口罩，售價為42元，每人限購2件。此外，今次開售為上架貨，毋須排隊購買。

  • 荃灣激安殿堂
    地址：荃灣大河道100號海之戀OP Mall 2樓
  • 尖沙咀激安殿堂
    地址：九龍尖沙咀彌敦道118號美麗華廣場2期B1

2. 老虎堂：3款芝士奶蓋茶 第2杯半價

由4月26日至4月29日，在全綫老虎堂購買芝士黑金米香烏龍、芝士復刻春光紅茶及芝士綠茶，可享第2杯半價優惠。

分店地址

3. 百佳：優惠價購買DREYER雪糕

由4月24至4月30日，在百佳超級市場只需79.9元即可買到2件DREYER’S皇牌家庭裝雪糕，更可以20元的換購價買一盒DREYER’S® REAL DELIGHT™乳酪條多件裝。

​DREYER’S®皇牌家庭裝雪糕口味：
石板街、曲奇妙趣、薄荷朱古力、烤杏仁、榛子朱古力、士多啤梨、呍呢拿及杏仁咖啡​

DREYER’S® REAL DELIGHT™乳酪條系列包括：
士多啤梨​、藍莓​

詳情

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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