想打破「富不過三代」的宿命？溝通與決策成關鍵

經濟穩定和增長環境是最佳時機,讓家族企業細心考慮傳承規劃問題,作好部署。但在現實生活中,危機或會在家族企業制定相關規劃前發生,讓企業防不勝防,未能及時避免風險。

防患未然

面對逆境,例如目前肆虐全球的新型冠狀病毒疫情,家族企業更應積極進行傳承規劃,方能防患於未然。

每個家族企業都有不同的特質,但相信沒有一個家族會想「富不過三代」。經濟形勢動盪,或更能推動家族成員集中討論企業的發展前景,家族企業長遠傳承展開對話。坦誠的討論將有助家族企業應對逆境,在不明朗時期保持財富增長和可持續發展。

資深家族企業顧問Dennis T. Jaffe早前就家族企業如何能長遠成功發展進行了深入研究。他訪問了來自20個國家的知名家族企業,並將研究結果收錄於其新書《Borrowed from Your Grandchildren: The Evolution of 100-Year Family Enterprises》。研究顯示,良好溝通是這些成功家族企業的共通點,因此他們更能安然渡過逆境,抗衡不明朗因素和保障財富。

溝通固然是一個簡單概念,惟面對家族內部不同觀點、利益和角力,往往說易行難。因此,建立一個有效的溝通和決策機制,對治理家族和家族企業非常重要。

企業家族可透過以下途徑以加強內部溝通:

1. 共同實現家族項目

當家族成員進行合作項目,共同使命和目標可促使各成員團結一致。無論是興建一所新學校,抑或支援貧困鄉村,家族成員均需有效溝通,以實現共同目標。

2. 撰寫家族故事與感言

為了延續家族故事,將歷史、精神和傳統妥善保留,將有助於艱難時期凝聚家族,讓成員能領悟家族以往如何克服各種挑戰,同心協力再抗逆境。

3. 鼓勵創業精神

利用家族財富設立創業基金,並投資新業務和市場,可同時為年輕一代提供擔當領導角色的機會。父母和子女之間需就期望和責任進行溝通,並藉此加強雙方聯繫。很多家族亦會成立家族辦公室,外聘專業團隊協助管理家族所擁有的共同資產。

4. 辨明關鍵、角色和决策

妥善闡明家族成員的角色和責任,對維持家族企業的穩定運作十分重要。及早正視日後可能出現衝突的隱憂,將有助制定有效的決策機制。不少家族亦會就訂立家族憲章文件尋求專業諮詢,為未來新世代成員的商業和家族角色提供長遠指引。

轉危為機

危機往往讓人的思路更清晰周全。始料不及的嚴峻形勢,讓不少家族企業掌舵人意識到規劃傳承的重要性和迫切性。然而,正所謂「危中有機」,這次新型冠狀病毒疫情讓不少家族企業重新審視基業長青的重要元素,積極實踐跨代傳承,助新一代可以無懼逆境,讓他們在未來走得更高更遠。

