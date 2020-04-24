【定期存款】恒生新推4.3厘超高息　7天短存兌換港元

▲ 恒生最近多招齊發，新推以指定外幣兌換作港元最高享息4.3厘。

恒生（00011）為追息的擁躉帶來好消息，因這間大行默默發功，罕有新推港元定存息率高達4.3厘，但存期短至1周，且須附帶條件，包括指定理財戶，以該行推廣的指定外幣先兌換至少5萬港元，才享最高特惠息；而上限為2,000萬港元。

今年初，恒生已有類此特優年利率安排，但最高息只有4厘，且入場費是等值80萬港元才享最高年息，如今變相降低門檻兼加息。與此同時，該行近日又重推3個月年息重返2厘大關，但主要針對大戶，因起存額為100萬元，且要求合資格新資金結餘。

說回恒生7天短存，除了「優越尊尚理財戶」享4.3厘外，「優越理財戶」斥相同注碼亦有4.2厘，至於「一般綜合戶」也有3厘。

此外，恒生又提供其他外幣定存享更高息，如加元7天享9.3厘，澳紐元亦有8.3厘，上車銀碼為等值1萬加元或等值1萬澳紐元等，惟齊須兌換資金等，優惠至9月底止。

中銀雙綫出擊 短加長減港元存息

另一方面，近日大行頻頻出擊，調整港元定期存款息，今天（4月24日）中銀香港（02388）短加長減，包括把3個月短存息驟加0.3厘、至1.6厘，新息率與昨天（23日）加息的滙豐看齊。

不過，中銀卻減半年存息0.2厘，至險守1厘大關。專家料發鈔行齊向3個月短存埋手，料先為下半年疫後復甦作布署。這兩天3間發鈔行先後調整存息，滙豐昨天調升半年期0.1厘，新報1.3厘；反觀渣打微削3個月港元定存息0.05厘，新息率為2.25厘。

經最新加減潮，現時3個月年息仍以減息後的渣打最高，以2.25厘拋離滙豐及中銀的1.6厘。

至於半年期方面，中銀採差異策略，對不同理財戶的新舊資金又減又加。如優待指定理財戶，只須現有資金1萬元，今天獲加此存期0.1厘、至1.2厘，但卻減其他理財戶的相同存期0.2厘、至1厘。

該中資發鈔行半年期最高息是1.2厘，跟渣打相同，但不及滙豐的1.3厘。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源