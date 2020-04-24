▲ 財經術語知多啲 「Tina」「FOMO」咩意思？

「TINA」及「FOMO」近年成為部分基金經理掛在口邊的詞語，投資者又知不知道他們分別代表甚麼意思？「TINA」全名是There Is No Alternative（別無選擇），投資界通常以此來形容市場資金取向。

基金界齊叫「TINA」

「TINA」指的是，在超低債券利率的環境下，投資者「別無選擇」，只能透過布局股票獲得較佳的收益，預期股市的表現可望獲得支撐。

負利率早已在歐洲出現，促使資金轉向美國國債，並使孳息率下跌。參考近來的數據顯示，大多年期的美國國債孳息率都在美國核心通脹水平以下，即美國的實際孳息率與歐洲和日本一樣一起處於負利率。在這樣的情況下，高息債券和股票，將作為別無選擇下，資金的避難所。

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘指，「在環球減息放水下，已形成超級低息環境，基金界會叫現在的環境做TINA，因為已別無選擇，市場的錢已無選擇，一定要同疫情，要同低息並存，這將令股市及房地產有需求。大家也要好好利用稍後的回調機會，加股票，加房地產，無其他選擇，整體上還是以平衡風險配置作應對。」

「FOMO」=Fear Of Missing Out

「FOMO」全名則是Fear Of Missing Out，即「錯失恐懼症」，是近代社會才出現的一種焦慮現象。

每當市場出現「爆升股」、熱炒的股票時，FOMO便會在市場擴散。當一隻股票升5%時，大家都不會太在意；但當升幅由5%變成50%，部分人就會後悔沒有及早進場，然後擔心再次錯過發達機會，甚至會跟住入市。

近期的例子有Tesla（美：TSLA），在今年2月初，Tesla在短短兩日內，便曾一度爆升近44%，當時，有不少基金經理抱着「FOMO」的心態入市，跟風買入股份。但當你這樣做時，須面對泡沫有可能爆破的情況。

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