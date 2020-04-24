【新iPhone SE】唔使食炒價！各零售商新iPhone SE信用卡優惠一覽

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蘋果平價手機iPhone SE 2020今日（24日）正式出貨，不少零售商已有現貨應市。新冠肺炎疫情打擊本港經濟及消費意欲，即使新iPhone SE以平價做主打，打工仔想要換新機都要貨比三家。幾間零售商都有與信用卡合作推出新iPhone SE優惠，邊度買最平最抵？又可以賺回贈？
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豐澤：滙豐信用卡享180元獎賞錢
豐澤的門市及網店均有售新iPhone SE，即日起至4月30日，憑滙豐信用卡於豐澤購買iPhoneSE，即享180元獎賞錢。
衛訊：Citi信用卡即減150元
衛訊（Wilson）於社交專頁發文指，新iPhone SE現已到貨。帖文指，用Citi信用卡購買iPhone SE，即可享有額外150元的折扣優惠。
蘇寧：建行銀聯雙幣信用卡150元現金回贈
即日起至4月30日起，於蘇寧網店購買全新iPhone SE，可享以下3項獎賞，數量有限，送完即止。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊