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【新iPhone SE】唔使食炒價！各零售商新iPhone SE信用卡優惠一覽

消費錦囊 17:45 2020/04/24

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【新iPhone SE】唔使食炒價！各零售商新iPhone SE信用卡優惠一覽 -

蘋果平價手機iPhone SE 2020今日（24日）正式出貨，不少零售商已有現貨應市。新冠肺炎疫情打擊本港經濟及消費意欲，即使新iPhone SE以平價做主打，打工仔想要換新機都要貨比三家。幾間零售商都有與信用卡合作推出新iPhone SE優惠，邊度買最平最抵？又可以賺回贈？

【延伸閱讀】【自助餐】精選3間酒店午市任食　最平只需252元

豐澤：滙豐信用卡享180元獎賞錢

豐澤的門市及網店均有售新iPhone SE，即日起至4月30日，憑滙豐信用卡於豐澤購買iPhoneSE，即享180元獎賞錢。

衛訊：Citi信用卡即減150元

衛訊（Wilson）於社交專頁發文指，新iPhone SE現已到貨。帖文指，用Citi信用卡購買iPhone SE，即可享有額外150元的折扣優惠。

蘇寧：建行銀聯雙幣信用卡150元現金回贈

即日起至4月30日起，於蘇寧網店購買全新iPhone SE，可享以下3項獎賞，數量有限，送完即止。

  • 100元AirPods Pro優惠券。蘇寧AirPods Pro售價為1,688元，即只需1,588元就能買到。
  • 50元非電器類產品網購優惠券
  • 使用建行（亞洲）銀聯雙幣信用卡享150元現金回贈

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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