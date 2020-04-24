▲ 【懶人食譜】10分鐘就做到！營養師教整低脂Pizza

為減低感染風險，不少人減少出外用膳。在家下廚更成為不少人的新興趣，更成為打發時間的好選擇。如果你對家常小菜開始感到厭悶，或可考慮在家中自製薄餅。步驟非常簡單，只需要10分鐘即可完成！

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註冊營養師周詠苑表示，在家自製Pizza非常簡單。以夏威夷薄餅為例，只需簡單在薄餅底塗上番茄醬，再鋪上火腿片、罐裝切片蘑菇、菠蘿等，然後撒上芝士碎，就可直接放入焗爐烤焗。

她續指：「平日即使未能預備新鮮蔬菜，罐裝蔬菜如粟米粒、蘑菇、青豆、番茄等也可作為增加纖維的好選擇；雖然部分維他命C會因高溫處理而受破壞，鉀質亦容易於水中流失，但我們可進食新鮮水果補充維他命C及鉀質。」

自製Pizza可自選配料

在HKTVmall亦有出售日本海鮮雜錦170g(魷魚/蝦/蛽)，價錢為38元。在百佳網店，ROSETTA'S薄餅底5吋裝（12塊）的價錢為55.9元。而百佳亦有出售丘比沙拉醬（卡路里減半）150G，只需14.9元。卡夫獨立片裝低脂芝士（250G）在百佳的售價為32.9元。此外，百佳亦有出售其他材料，億萬牌切片蘑菇（184G）的售價為5.9元；地捫紙盒裝粟米粒（380G）售價則為9.5元；地捫菠蘿片（234G）為8.9元。

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親子千島海鮮迷你Pizza（4件分量）

材料：

急凍雜錦海鮮半碗

罐裝粟米粒1/3碗

罐裝切片磨菇1/3碗

菠蘿4片

急凍薄餅底（5吋）4片

低脂芝士4片

千島沙律醬適量

做法︰ 1. 將急凍雜錦海鮮解凍後，切成細件，並用廚房紙將水份印乾； 2. 罐裝粟米粒、切片磨菇、菠蘿預先隔走水份，菠蘿切粒、芝士撕碎，備用； 3. 薄餅底毋須解凍，塗上約1湯匙千島沙律醬； 4. 按自己喜好鋪上海鮮、粟米粒、磨菇及菠蘿，最後鋪上芝士； 5. 放入焗爐，以200度焗約10分鐘，即成。

小貼士：

因罐裝蔬菜多以鹽水浸泡，建議進食前以開水沖洗，以減少鹽份的攝取。

宜選購「無添加糖」、Unsweetened或In its own juice的罐裝菠蘿，代表它是以果汁浸，而非糖水浸。

撰文：周詠苑（註冊營養師）、曹佩鈞

【原文：10分鐘做出親子Pizza】

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