▲ 【新冠肺炎】疫情下注意情緒病 4個方法保持情緒健康

新冠肺炎疫情風險及失業潮雙重打擊下，多種問題包括創傷後壓力症，乃至自我傷害或有增加之勢，專家紛呼籲人們注意調整心態，保護心理健康。

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美估全國數百萬人 需心理治療

美國哥倫比亞大學心理系教授Yuval Neria估計，全美將有數以百萬計的人需要心理治療，表示心理創傷現時雖非主要受關注的範疇，但未來可能出現改變。

各地近期出現不少與疫情有關的自殺個案，例如美國芝加哥有男子因過度擔憂染病，槍殺妻子後再自殺，惟當局後來證實兩人病毒檢測結果均為陰性。中國四川亦有一名女子懷疑跳河自盡，只因懷疑自己感染新冠肺炎，擔心傳染家人。

本地網絡作家兼心理學哲學博士Lo's Psychology表示，本港不少市民沒患病卻成醫院常客，懷疑患上新冠肺炎，可能是疑病症（Hypochondriasis/ illness anxiety disorder）作怪，建議在關注疫情同時，亦應適當轉移注意力。

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留意身體徵兆 及早求醫

失業率高企對心理健康的影響更不可忽視，約翰．霍普金斯大學學者Harvey Brenner引述研究表示，全國失業率每上升1%，則自殺率會增4.1%，整體死亡率亦會相應上升2%。

精神科專科醫生麥永接亦表示，應留意自己是否有情緒病風險，徵狀有見於身體徵兆，例如不能放鬆、失眠、不能集中等，及心理上傾向「災難化」的想法，感覺世界末日來臨、擔心物資被搶光或餓死等、全日不斷留意疫情消息等，若有上述情況出現，應立刻向專業人士求助。

避免看過多負面資訊

臨床心理學家鄭寶君亦建議，若因負面資訊過多感到喘不過氣，可考慮放下手機、暫不瀏覽社交媒體，但可特別留意正面資訊，例如港大正研發疫苗，在不安日子中帶來一絲曙光。

疫情期間防疫自然是主角，但情緒變動也不宜忽視，若留意自己情緒持續低落、並長期無法改善，應盡早向專業人士求助。

（節錄）

【原文：疫境+失業打擊 怎保心理健康？】

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