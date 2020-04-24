▲ 【親子閱讀】培養孩子閱讀興趣 幫助孩子「自癒」

早在一九一六年，有作家已提出bibliotherapy（閱讀治療）這個概念，指閱讀可令人達至心靈愉快的境界。閱讀有治癒心靈之效，這個說法已有很多研究確認。

帶領孩子進入閱讀世界

愛閱讀的人會明，為何三日不讀書便覺語言無味，皆因心靈乾涸乏滋潤；但一書捧在手，馬上久旱逢甘露，瞬間如英國神經心理學家David Lewis研究所說，只要投入閱讀狀態六分鐘，已能減掉六成壓力。

父母給子女最好的禮物之一，就是領他們進入閱讀世界。在這裏，孩子可隨喜好享受閱讀，即使閒書又何妨？

閱讀先要有興趣，才有樂趣。哈佛教育學院研究院博士後研究員David Kidd發現，即使閱讀休閒小說也有價值，因閱讀過的孩子，明顯更能明白別人的心情和處境（同理心）。

手機vs書本 腦活動有分別

閱讀的好習慣要從小培養，父母為未能自行閱讀的年幼子女朗讀，效果更佳。美國辛辛那提兒童醫院的閱讀與探知研究中心，剛於去年九月發表研究報告，比較兩組兒童：

A組每天對着手機或平板電腦一至兩小時；B組由父母經常朗讀故事書。

兩組兒童的大腦活動在MRI電腦掃描下，呈現截然不同的狀況。B組兒童腦內語言和讀寫能力區域之白色物質，排列得齊整有序；而A組兒童腦內同樣區域則呈現低度發展和散亂的狀態，其詞彙及讀寫、理解和表達能力都較B組兒童遜色。

閒書不勝課本 觀念錯誤

曾在書局目睹此情景：小朋友拿着自己挑選的一本書請求媽媽購買，媽媽卻一輪嘴問道：「睇呢啲書有咩用呀？學校啲課本你都未睇得晒，邊有時間睇無謂嘢呀？」閱讀的價值若只是一種功能，箇中一切樂趣便完全喪失。這位媽媽，把孩子最難能可貴又受用一生的閱讀興趣扼殺了，多可惜！孩子的「書緣」，父母也有責任。

留家避疫這段日子，實則也是親子良機，父母若肯給孩子朗讀故事書，是給他們最美好的時光和回憶。沒有一個小孩不愛聽故事，若父母肯讀，孩子必肯乖乖倚在旁，即使「小魔怪」，也會頓變「小天使」。

【原文：書緣】