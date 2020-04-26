▲ 【懶人食譜】平過茶餐廳！大廚教煮三絲炒公仔麵

受新冠肺炎疫情影響，香港人經常一日三餐都在家煮餸，餐餐煮三餸一湯，都幾花時間，不如間中煮個簡便的炒麵也不錯。有名人中菜館之稱的龍圖閣高級總廚盧志聰教大家煮三絲炒公仔麵，材料變化多端之餘，適合不同人的口味，加上煮法簡單，新手都可以做得到。

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炒公仔麵時易黐鑊 大廚教用猛火快炒

餐廳總廚盧志聰說，炒公仔麵時較易黐鑊，故最好用猛火及快速炒，便可避免。另外，如果想惹味一點，可把肉絲醃味，簡單以糖、鹽、生粉、豉油醃便可以。盧師傅話其實炒公仔麵的配料十分百搭，可以用他提議的肉絲、紅腸及叉燒以外，還可用蝦、牛肉等，可配合自己的口味。

▲ 三絲炒公仔麵材料多元化，大家可以自由配搭。（黃建輝攝）

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炒公仔麵成本低至30元

炒公仔麵於茶餐廳售價普遍為50至60元，自己煮可以慳幾多？據百佳超市出前一丁5包麵裝的售價為18.5元，即2包約5.4元。金妹牌切片火腿（200G）在百佳售26.2元，叉燒則可在燒味店買20元或以上的份量，普遍都有7至8塊，足夠食譜所需份量。

至於紅腸，亦可從燒味店購買，或從百佳超市購買，參考百佳超市易食啲原條大紅腸（250G）的售價為21.9元。整個2人份的炒公仔麵成本，約為70元，即1份為約30元。當中不少材料如火腿及大紅腸可留待製作其他菜式，因此所需成本或會低於30元。

▲ 三絲炒公仔麵材料（黃建輝攝）

材料：

公仔麵：2 個

肉絲：2 両

叉燒（切絲）：2 両

紅腸（切絲）：3-4 片

韭黃：2 両

洋葱：2 両

紅椒：2 両

生抽：2 茶匙

老抽：1.5 茶匙

1. 把公仔麵用水淥約3分鐘，瀝乾水，撈起備用。 2. 把肉絲、叉燒、紅腸的三絲用滾水淥熟，備用。 3. 下油，先炒紅椒、洋葱、韭黃，再下三絲炒，然後放公仔麵。 4. 加入生抽及老抽炒勻，完成。

作者：招美寶

責任編輯：招美寶、鄺素媚、李瑩

（節錄）

【原文：大廚教煮三絲炒公仔麵 口味可變化多端】

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