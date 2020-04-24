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疫情重挫零售業　或成傳統零售商轉型的契機？

博客 18:27 2020/04/24

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疫情重挫零售業　或成傳統零售商轉型的契機？

新冠肺炎全球大流行，重創各國經濟，更嚴重打擊各地零售業。英國品牌Cath Kidston早前宣布，將永久關閉英國60間店舖，只保留網店服務。其後，Cath Kidston的日本分公司亦申請破產。在疫情下，不少零售品牌都相繼關閉甚至結業。傳統零售商或要反思一直沿用的經營方式，轉攻網上平台將成他們的最後出路？

【延伸閱讀】【新冠肺炎】本港設口罩生產綫　或成復興製造業的契機？

其實，早於疫情出現前，已經有多個國際品牌相繼宣布結束部分地區的實體店業務，如ESPRIT及Forever 21。他們除了受到網購平台的衝擊外，還受龐大的物流及人力成本等壓力影響，疫情可能只是壓死駱駝的最後一根稻草。

在香港經營實體店生意，最大的支出莫過於租金。早前多個奢侈品牌Tiffany & Co.、Valentino及Louis Vuitton（LV）亦相繼棄租本港核心地段的門市。昂貴的租金增加經營成本，而網上市場的一大優勢就是免卻租金。今次疫情或許是傳統零售商轉型的契機。

消委會在2016年曾進行一個有關網上購物的調查，以街頭訪問收集1,010位年齡為15歲或以上曾在12個月內使用互聯網的消費者的意見。調查結果顯示，每人每年平均消費額為15,250元。此外，有一半的網購者至少每月上網購物一次，結果其實反映了香港有不少消費者都有網購的習慣。

而問及非網購者不上網購物的原因，最主要是網絡安全及產品質素問題，有30%受訪者表示「擔心會洩露個人資料」，22%的受訪者「對於貨品的品質沒有信心」。

至2018年，根據統計處的數據顯示，有222萬名15歲以上港人曾網購，比2016年的人數多出3成，反映港人亦愈來愈接受網購。

時至今日，不少網購平台已採用「https」開頭的網址，代表網址會經過加密來保護用戶信息，可提高消費者對網購的信心。此外，不少網店在付款時採用雙重認證（2FA）步驟，以減低信用卡被盜用的風險。由此可見，業界為增加消費者的信心，在多個方面亦有下功夫。

【延伸閱讀】用網紅KOL賣廣告 消費者唔一定受落？

現時由於新冠肺炎疫情的發展，市民減少出外，市面人流冷清，綫下生意大減，綫上生意則逆市大增，似乎成為了業界突圍的契機。據HKTVmall早前公布的數據，今年1月總商品交易額為3.38億元，2月時推高至4.82億元，日均訂單量達3.26萬張。在疫情下，網購的營業額大增。市民減少外出，不少傳統零售商轉攻網上平台，例如誠品書店、Giordano Ladies、Levi's、Sulwhasoo、FILA、STACCATO、英國馬莎（Marks & Spencer）和周生生等，早前亦宣布與HKTVmall合作，透過平台銷售商品。

傳統零售企業即使可以渡過這次危機，亦是時候思考轉型問題。隨着智能手機及網絡的發展，網上購物將會是未來的大趨勢。如果企業能借助本身的優勢，結合綫上及綫下市場，相信將有利其日後發展。

 

【WHY世代－Granite】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Granite

欄名 : WHY世代

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