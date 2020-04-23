▲ 【市場營銷】要留住顧客 先搞清「Brand loyalty」與「Habitual consumers」

企業現在看顧客對品牌的忠誠度（brand loyalty），都有點模糊或走錯方向。有些人選擇繼續買某產品，尤其日用品，只是出於習慣或方便，repeated purchase behavior（重複購買行為）未必代表忠誠，極其量只是habitual consumers（慣性消費者）。

「喜歡」與「忠誠」 兩者大不同

有些則只是「喜歡」某品牌，卻離「忠誠」還有漫長的路，例如：我近排很喜歡某牌子朱古力，吃時樂透，將近吃完必入貨，但我對這牌子沒忠誠度，只能說是小粉絲，因我根本對品牌沒有attachment（情感連繫），沒有「朱古力就只吃這牌子」的exclusivity（排他傾向）、沒有以身為該品牌顧客而有sense of pride（自豪感），更沒有想自發地把產品推介給他人的品牌大使行為（brand ambassador）。

「畀like」不是重點 反要令客戶因你感到自豪

忠誠顧客要培養，他們要以品牌理念和所作所為而感自豪，才能由衷並自發地對品牌情有獨鍾和願意留低，兼以品牌顧客的身份或用家而自豪。

諾貝爾經濟學得主George Akerlof提出Identity Economics（身份經濟學）概念，指出現代人消費已不僅是購買，而是慢慢趨向選擇那些跟他們理念一致、反映個人身份認同的品牌或店舖。

所以，若品牌心思只放在如何增加粉絲數目或在品牌貼文俾like上，是無法培養出忠誠顧客的。

企業理念重中之中

身份認同就是忠誠度的基礎，一個品牌／企業／人物要想想自己憑甚麼得到人家的忠誠？

若自己沒有理念、沒有故事，或其理念跟普世價值格格不入的話，就不要妄想了。

同一守則，放諸如何打造國家品牌（nation branding）亦然。一國及其國民的風度和言行，若能令國際觀眾刮目相看，自然備受尊重，該國人民自然會有認同感、自豪感及忠誠。一個品牌／企業／人物／國家，若做不到令人由衷的認同與忠誠，只一味迫人忠心，或周圍叫人讚自己，只會更暴露其沒有真正臣服人的條件。

人家真正的忠誠，是需要自發，亦需要人家看見你有值得他們忠誠的質素。

【原文：憑甚麼叫人忠誠】