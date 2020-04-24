▲ 【小米10】小米進退維谷 面對iPhone SE挑戰陷入兩難

小米 （01810）的小米手機，一直被視為性價比的代表品牌，令小米在中國智能手機市場佔重要席位。不過，小米近年面臨一眾本土競爭者崛起，市場份額亦受威脅，令小米業務表現更被主要對手華為比下去。

小米10內地銷量破百萬 惟市場反應兩極

小米集團副總裁，中國區總裁盧偉冰在本周初於微博確認，小米10系列國內銷量已經突破100萬台。對於小米來說，小米10系列是首部定位高端市場的旗艦產品，在香港定價超過4,000元，高階的10 Pro更索價5,000多元。

雖然小米10系列配備了上半年旗艦手機必備的要素，包括頂級高通865處理器、支援5G及超高清1億像素鏡頭，但在市場上的評語卻十分兩極。「米粉」們認為小米10成功為小米奠下了高端市場的位置，但另有評論則指，小米只是用各項新技術堆砌了一部新手機，欠的是擁有開發自家技術的研發能力，即是像蘋果、三星和華為三大巨頭都能開發旗艦處理器的能力。

小米10性能佳 但未必是內地用戶所想所需

小米10無疑是一部很好的手機，但對內地用戶而言，又是否他們想要的手機呢? 答案似乎是否定的。

根據國內手機市場最新數據，中國首季手機市場銷量按年下跌了30.8%，而零售額則下跌了24.69%。按品牌銷量計算，vivo下跌了43.88%，oppo則下跌了39.13%，小米和蘋果分別按年減少34.32%及27%，華為則跑贏大市，銷量只跌了11.06%。

若單計算3月份的成績，華為竟然是唯一銷售量錄得增長的手機品牌，升幅為5.83%，其他對手都錄得雙位數跌幅。

從整體市場份額數據分析，小米在今年首季的份額跌穿10%，只有9.74%，同期蘋果仍佔12.55%，華為以42.2%份額大幅領先其他對手。

「米粉」流失 令小米市場份額減

由此可見，儘管小米10在今年首季以旗艦姿態登場，但其市場反應受制於疫情及口碑而似乎未能讓小米的業績推進一步，在進一步分析小米份額下，其主攻低端市場的紅米品牌份額高達7%，小米品牌只餘2%份額。看來小米雖然看重自家的旗艦手機表現，但似乎是一班高層圍爐取暖，真正的米粉到底去了那裏呢?

「米粉」沒有全力撐小米，但「果粉」卻默默地支持蘋果。早前中國政府工信部的手機銷量報告顯示，3月份蘋果公司iPhone在中國的銷量達到約250萬部，較2月份增長416％。這反映中國市場仍然有一批死忠的果粉，只要iPhone定價有所調整，就會釋放他們的購買力。

據報中國多個電商平台都為iPhone提供折扣優惠，因而刺激他們的購買欲。可以預期在新iPhone SE推出後，由於蘋果在手機技術上仍然領先，應可繼續保持強勁的勢頭。

這對小米來說實在是進退兩難，衝高端未竟全功，在中價市場又多了蘋果搞局，小米未來的發展仍有很多變數呢。