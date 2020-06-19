  • 30°C
香港時間 : 2020619日 (五) 19:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【理財唔難】想提早財務自由有錢剩　記住「6：3：1」簡易理財法則

博客 19:04 2020/06/19

分享：

【理財唔難】想提早財務自由有錢剩　記住「6：3：1」簡易理財法則

理財並不困難，先不談如何投資賺取高回報，簡單如注意一些生活細節，也可以幫你妥善理財，累積財富。有理財專家認為「6：3：1」法則簡單易用，可讓新世代輕易掌握理財技巧，長遠為退休帶來全面保障。

何謂「6：3：1」法則

「6：3：1」法則是指把收入分為60%、30%及10%，其中：

  • 60%屬於「生活開支類別」
  • 30%放在「儲蓄類別」
  • 10%納入「基本保障類別」

月入萬六的理財配置

60%「生活開支類別」包括餐飲、手機、服裝及租金，30%「儲蓄類別」作為長遠退休之用，可依照個人財務能力放在股票、基金、定存等，最後10%「基本保障類別」投放在人生保障。

以月入16,000元的打工仔為例，即收入中9,600元放入生活費，4,800元放入儲蓄，1,600元作為基本保障。

30%儲蓄投資月供股票

當打工仔獲取工資後，第一步應把30%放入「儲蓄類別」。一個月儲入4,800元看似不多，但長遠而言一年後便能獲得57,600元，30年後更增至1,728,000元，而且還未計潛在回報帶來的增長。

為幫助財富增值，打工仔可考慮投資於月供股票，ETF類別如盈富基金 （02800） 或安碩A50 （02823） 是穩陣之選，或者考慮買入公用股中電 （00002） 或港鐵 （00066） 。如果追求保守投資，可把一部分放在定存儲蓄。

下一頁

撰文 : The Motley Fool HK

欄名 : 萬里創富

最新專欄文章 更多

博客 - 【理財唔難】妥善理財　購物前諗清楚「想要」定「需要」
今日
【理財唔難】妥善理財　購物前諗清楚「想要」定「需要」
博客 - 應付經濟衰退　3大資產調配法則
今日
應付經濟衰退　3大資產調配法則
【收息股】買美股收息　講優質揀呢隻 連續58年增加派息！
2020/06/17
【收息股】買美股收息　講優質揀呢隻 連續58年增加派息！
【跟David Webb買股】生意穩定增長　香港人都幫襯佢　到底係邊間？
2020/06/16
【跟David Webb買股】生意穩定增長　香港人都幫襯佢　到底係邊間？
【跟David Webb買股】股息率逾10厘　連David Webb都愛
2020/06/16
【跟David Webb買股】股息率逾10厘　連David Webb都愛
退休 自願醫保 月供股票 意外保險 危疾保險 醫療保險 股票 ETF 盈富基金（02800） 安碩A50（02823）

上一篇文章

【理財唔難】妥善理財　購物前諗清楚「想要」定「需要」

下一篇文章

港人疫情前寧願「快閃」旅遊　本地遊靠「食老本」點吸引市民？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 滙豐大戰虛擬銀行　出動「邪惡」的第三擊
滙豐大戰虛擬銀行　出動「邪惡」的第三擊
博客 - 【5G手機】HTC首部5G手機U20　Made in Taiwan你buy唔buy？
【5G手機】HTC首部5G手機U20　Made in Taiwan你buy唔buy？
博客 - 【移民保險】準備移民 應否將保單「套現」？ 供緊嘅保險點處理？
【移民保險】準備移民 應否將保單「套現」？ 供緊嘅保險點處理？
【收息股】買美股收息　講優質揀呢隻 連續58年增加派息！
【收息股】買美股收息　講優質揀呢隻 連續58年增加派息！
博客 - 【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
博客 - 應付經濟衰退　3大資產調配法則
應付經濟衰退　3大資產調配法則