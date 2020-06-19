▲ 【理財唔難】想提早財務自由有錢剩 記住「6：3：1」簡易理財法則

理財並不困難，先不談如何投資賺取高回報，簡單如注意一些生活細節，也可以幫你妥善理財，累積財富。有理財專家認為「6：3：1」法則簡單易用，可讓新世代輕易掌握理財技巧，長遠為退休帶來全面保障。

何謂「6：3：1」法則

「6：3：1」法則是指把收入分為60%、30%及10%，其中：

60%屬於「生活開支類別」

30%放在「儲蓄類別」

10%納入「基本保障類別」

月入萬六的理財配置

60%「生活開支類別」包括餐飲、手機、服裝及租金，30%「儲蓄類別」作為長遠退休之用，可依照個人財務能力放在股票、基金、定存等，最後10%「基本保障類別」投放在人生保障。

以月入16,000元的打工仔為例，即收入中9,600元放入生活費，4,800元放入儲蓄，1,600元作為基本保障。

30%儲蓄投資月供股票

當打工仔獲取工資後，第一步應把30%放入「儲蓄類別」。一個月儲入4,800元看似不多，但長遠而言一年後便能獲得57,600元，30年後更增至1,728,000元，而且還未計潛在回報帶來的增長。

為幫助財富增值，打工仔可考慮投資於月供股票，ETF類別如盈富基金 （02800） 或安碩A50 （02823） 是穩陣之選，或者考慮買入公用股中電 （00002） 或港鐵 （00066） 。如果追求保守投資，可把一部分放在定存儲蓄。

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