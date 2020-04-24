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「6：3：1」法則如何幫助新世代妥善理財？

博客 12:40 2020/04/24

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「6：3：1」法則如何幫助新世代妥善理財？

新世代步入職場薪金有限，但衣食住行的開支卻不斷增加，究竟有甚麼簡單方法可以有效做好理財規劃？有理財專家認為「6：3：1」法則簡單易用，可讓新世代輕易掌握理財技巧，長遠為退休帶來全面保障。

「6：3：1」法則是指把收入分為60%、30%及10%，其中60%屬於「生活開支類別」，30%放在「儲蓄類別」，最後10%納入「基本保障類別」。

60%「生活開支類別」包括餐飲、手機、服裝及租金，30%「儲蓄類別」作為長遠退休之用，可依照個人財務能力放在股票、基金、定存等，最後10%「基本保障類別」投放在人生保障。

以月入16,000元的打工仔為例，即收入中9,600元放入生活費，4,800元放入儲蓄，1,600元作為基本保障。

30%儲蓄投資月供股票

當打工仔獲取工資後，第一步應把30%放入「儲蓄類別」。一個月儲入4,800元看似不多，但長遠而言一年後便能獲得57,600元，30年後更增至1,728,000元，而且還未計潛在回報帶來的增長。

為幫助財富增值，打工仔可考慮投資於月供股票，ETF類別如盈富基金 （02800） 或安碩A50 （02823） 是穩陣之選，或者考慮買入公用股中電 （00002） 或港鐵 （00066） 。如果追求保守投資，可把一部分放在定存儲蓄。

60%生活開支愈少愈好

60%的「生活開支類別」涉及多種雜項，要避免使費過大，可先把必要的開支一一扣除，例如先減去租金及水電費，餘下的資金便可慢慢分配使用。對於剛步入社會大學的打工仔，每月只有大約不足10,000元納入生活開支，在香港只能租下新界區單位或市區的納米單位，最好與家人同住節省開支，如果有自住必要，可考慮與朋友或同事同住。打工仔要盡量確保開支在60%以下，即使超支也不能在其他帳戶調動資金。

收入10%買保險

人生路上要承受健康風險，一旦有需要做手術或住院，隨時要支付五位數字以上醫療開支，打工仔未來應加強身體保障，因此收入的10%應作為「基本保障類別」，盡早選擇醫療保險、危疾保險或意外保險，如果希望扣稅，可考慮買自願醫保計劃下的醫療保險計劃。

現時標準計劃入場費約為百多元起，新世代也能輕鬆負擔，如果負擔能力較強，可在年輕時選擇更全面的靈活計劃。根據月入16,000元例子，每月有1,600元投放入基本保障類別，足以買入全面的醫療保險，當然實亦要考慮實質保障額是否足夠。

投資儲蓄有很多不同方面，為自己定下框架，可增強紀律，為財富增值打下更好基礎。


作者：Sophia Nam

所提供的資料僅供一般參考之用，不擬提供作為個人投資或理財建議。作者沒持有以上股票。

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