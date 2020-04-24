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【自助餐】精選3間酒店午市任食　最平只需252元

消費錦囊 15:07 2020/04/24

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【自助餐】精選3間酒店午市任食　最平只需252元

受新冠肺炎疫情影響，酒店及餐飲業大受打擊，酒店各出其謀自救，部分酒店將自助餐改成「任點任食」形式，令食客食得更安心，更有酒店推出高達55折的自助餐優惠。早前政府延長限聚令至5月7日，聚餐人數不可多於4人，市民出外用餐要謹守有關規定。

【延伸閱讀】【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳：每人低至302元

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳推出「即時烹調任食午餐」，每位客人可享日式海鮮刺身及壽司拼盤一客。此外，自助餐更無限量供應冰鎮海鮮、精選天婦羅、即煎鐵板燒及各國美食等。此外，由即日起至5月30日，只要在OpenRice網站訂座即可享85折優惠，惟不適用於佛誕（4月30日）及勞動節（5月1日）假期。

即時烹調任食午餐

供應時間：每日中午12時至下午2時30分

星期一至五

  • 成人 318元（折後連加一：302.1元）
  • 小童 159元（折後連加一：151.05元）

星期六、日及公眾假期 

  • 成人 388元（折後連加一：368.6元）
  • 小童 194元（折後連加一：184.3元）

地址：九龍尖沙咀河內道大堂樓層
電話：3721 7700／預訂網站

皇家太平洋酒店柏景餐廳：每人低至252.2元

皇家太平洋酒店柏景餐廳推出「吃喝無限點」午餐，只要在網上訂座並繳付全數金額，可享高達55折優惠，惟優惠設有限額。柏景餐廳暫時只會於星期六、日及公眾假期供應「吃喝無限點」午餐，而折扣會視乎日期而有不同。此外，惠顧午市自助餐，每位客人可享蟲草花圓肉杞子燉豬腱湯、凍海鮮拼盤（凍蝦、翡翠螺、藍青口 及鱈場蟹腳）及特選刺身拼盤乙客。自助餐更無限供應美國肉眼、法式紅酒慢煮牛面頰、黑蒜海鮮炒飯、Mövenpick雪糕及甜點等。

「吃喝無限點」午餐

供應時間：中午12時至下午2時30分

星期六、日及公眾假期

  • 成人 388元
  • 長者 318元
  • 小童 268元

地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓
電話：2738 2322／預訂網站

柏寧酒店PLAYT ：每位成人只需262.4元

柏寧酒店PLAYT提供多款美食，包括海鮮、香煎肉扒、即炸天婦羅、點心、滋潤燉湯、各式冷熱盤、壽司刺身及自家製的意式雪糕等。由即日起至5月31日，只要在網上訂座，惠顧人數2位或以上，即可享7折優惠。餐廳更同時推出「買大送細」，每位成人可享一位小朋友免費優惠，惟優惠不適用於5月9日及5月10日。需要注意，7折優惠及「買大送細」優惠不能同時使用。

午市自助餐

供應時間：中午12時至下午2時30分

星期四至日及公眾假期

  • 成人 328元（折後連加一：262.4元）
  • 小童 218元（折後連加一：174.4元）

地址：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓
電話：2839 3311／網上訂座

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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