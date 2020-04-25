▲ 【疫市賺錢】疫市失業難搵工？網上另類工作助幫補家計

全球各地受新冠肺炎影響，失業率將持續上升，但現時網絡發達，幫補家計仍有辦法。美國在疫情下已衍生不少新的工作，本港亦有多款炒散程式可供考慮。

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疫情催生新工作 寫詩娛樂民眾

美國聯邦儲備銀行預測，當地因疫情而失業的人數將多達4,700萬人，即失業率將會高達32%，高過大蕭條年代。疫情催生了不少新的工作，例如美國首府華盛頓一間社企Outrage推出一個寫明信片工作計劃，讓失業者賺取最低工資（每小時15美元），填寫多款含祝福意義的明信片及信件，以供民眾購買。Twitter上更有人想到寫詩以娛樂民眾，並按不同格式收取不同費用，例如每首俳句（haiku）收1美元、五行打油詩（limerick）則收2美元。

不少工作場所包括健身室，在疫情期間難免流失顧客、或需為防疫緣故關閉，據《Buzzfeed》報道，美國有私人健身教練想到在網上直播健身課程，因有助促進社交而吸引不少人付費參與，隔着屏幕一起做gym。

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外賣收入佳 月入高達5萬港元

港府上月公布12月至2月失業率達3.7%，創9年新高。港人在疫情期間若要醫肚又不想冒險堂食，不少人或會考慮送外賣。Deliveroo戶戶送香港總經理羅家聰早前表示，今年1至2月整體定單數目較去年底按月增5至6成，foodpanda外賣單數按年增長達5倍，而疫情會持續一段頗長時間，外賣前景仍亮麗。從業者視乎步行送餐或開車，每張單可獲介乎35至50港元，月入可高達4萬至5萬港元。

失業率升 善用科技覓新商機

此外，本港復課無期，兒童做功課現時有VIPKid等軟件程式，可供家長在網上尋找合適的私人導師，為孩子提供一對一補習，求職者若有合適學歷大可考慮。本港乃至全球失業率難免持續高企，市民應善用科技發掘新的商機，挺過難關。

撰文 ： 沈帥青

（節錄）

【原文：網上另類工作 疫境幫補家計】

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