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【定期存款】人幣定存掀減息潮 邊間大型銀行最高息？

收息攻略 00:22 2020/04/24

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銀行業界指，在疫市漸趨緩和下，料整體存息仍向下，大小行皆毋須逆市鬥加息搶存。

滙豐昨天減人民幣定存息，以一年期減幅較大，新息率減0.25厘，至1.4厘；半年期亦減0.15厘，至1.5厘。專家料發鈔行帶頭減息，料中小行勢再跟減。

滙豐自3月25日以來的短短一個月，第3度減息；對上一次出手只是4月6日，當時全線調低短中長息，更把兩厘息下架。業界指，在疫市漸趨緩和下，料整體存息仍向下，大小行皆毋須逆市鬥加息搶存。

若單以發鈔行比拼，現時半年期以渣打的1.6厘最高；險勝中銀香港（02388）的1.55厘，以及滙豐的1.5厘。

至於一年期來看，中銀則以1.55厘，略高於渣打的1.5厘，以及滙豐的1.4厘。幸而滙豐的3個月年息沒變，維持1.6厘，渣打及中銀齊報1.5厘。

計及大中小行，無論是半年及一年期，工銀亞洲分別以2.35及2.4厘居榜首（見表）。

綜觀市面所有定存，則以富邦7天短存享8.8厘而冠絕全城，門檻為等值10萬港元；緊接其後是滙豐及集友的7天短存齊享6.5厘而冠絕全城；但兩行皆須指定外幣先作兌換等附帶條件才享最高息，滙豐要求至少兌換等值3萬港元，集友更須換滙10萬港元。

上商研究部主管林俊泓指，內地首季經濟雖呈負增長6.8%，反映形勢非常嚴峻，但非一面倒負面；單以3月計，不少經濟指標的跌幅較首兩個月為好。料人民幣兌美元於今年底見7.15。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 存款收息

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