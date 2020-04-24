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Big Big Shop今午3時開售Medicom口罩　繼光香香雞推第二件半價優惠

消費錦囊 07:00 2020/04/24

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Big Big Shop：今午3時開售Medicom成人口罩

Big Big Shop今日（24日）下午3時開售Medicom低致敏醫用耳掛口罩，每包有5個口罩，售價為42元，每人限購2件。

購買網站

2. 繼光香香雞：買大份香香炸雞 第二件指定食品半價

繼光香香雞由即日起至5月10日的每周五、六、日，只要買香香炸雞（L），第二件指定食品即享半價優惠。

  • 炸雞combo 1號餐：香香炸雞（L）+香香炸雞（L）半價=$59
  • 海陸雙享受 2號餐：香香炸雞（L）+鮮炸魷魚（L）半價=$70
  • 超經典組合 3號餐：香香炸雞（L）+蒜脆杏鮑菇（L）半價=$70

3. Monster Square：THE GULU今早攞籌買口罩

Monster Square網店與THE GULU合作，於今日（23日）上午10時30分派籌，共派2000籌。憑籌號可以到指定地址購買PERFETTA ULTRA醫療級Lv3成人口罩（35個裝），每盒售價235元。每用戶只限領取一個籌，派完即止。

用戶成功攞籌後只可於取籌當天（4月24日）中午12時至晚上9時購買，逾時即屬無效。一個籌號只能購買一盒。籌號不得轉讓他人，切勿向其他人洩漏籌號及籌號上的QR碼。

地址：九龍太子彌敦道788-790號利美大廈7B

派籌網站

THE GULU App（iOSAndroid

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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