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股市反彈是強積金整合時機

退休及生活保障 15:00 2020/04/26

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股市反彈是強積金整合時機

讀者鄭小姐的強積金戶口累積了10年，大概有30萬元，但經過3月的大跌市，戶口已虧損了4萬至5萬元，買的都是香港股票及美國股票基金，現在應如何部署之後的組合？此外，以前轉工後應該有數個戶口在不同強積金公司，現時應該去作整合嗎？

跌市勿換馬 宜靜不宜動

相信不少香港人和鄭小姐一樣，經歷3月環球股市大跌後，看到強積金戶口的結餘都會覺得非常「肉赤」。根據理柏環球資料庫顯示，至3月底為止，三個月內香港股票基金平均下跌15.18%，中國股票基金下跌13.83%，美國股票基金下跌19.11%。

如果讀者們與鄭小姐情況相類，大跌前的強積金戶口主要是股票基金，建議不要輕舉妄動。如果在急劇下跌後立刻換馬，損失肯定是非常慘重。是次環球股市下跌主要受疫情影響導致，以香港市場為例，03年的沙士時期經歷第一、二輪感染高峰期後，股市由大跌、波動、及至病情受控後便趨於恢復。

【退休金規劃】勿試圖捕捉入市時機！ 股災下的強積金應變部署

既然鄭小姐一直持續在職，每月都有新供款買入基金，市況較差時，新供款買入基金的價格也是較低，從而可以降低平均成本價，所以亦毋須太過擔憂。當然如果對於疫情過後的經濟恢復不甚樂觀，可待疫情真正緩和，股市開始反彈便可以考慮轉回一些防守型的基金，例如債券基金、保證資本的基金。

退潮的時候 誰在裸泳？ 股災係檢討你份強積金最佳時機

整合多個帳戶 有效部署

建議鄭小姐趁股市稍為反彈時把握時機整合強積金，因為已離職的強積金個人帳戶，不像現職供款帳戶可以每月都有新資金注入，跌市做不到平均成本的效果，所以整合好不同的個人帳戶方便在波動市時可有效率地調整部署。

【強積金整合】善用「半自由行」 執靚MPF組合

全球肺炎令各類企業的經營受創，埋下骨牌效應的經濟危機，加上疫情的政治責任均有可能令股市再重創一波，所以應盡早整合好個人帳戶，為未來有機會面對的風險作出部署，否則資本不多的個人帳戶，經歷數次大跌市後也所剩無幾了，畢竟強積金要到退休之年才可以動用，所以在累積時期更應好好打理。

（節錄）

【全文︰趁股市反彈 整合強積金】（收費文章）

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撰文 : 鄧熙琳 中原金融集團組別營業董事

欄名 : MPF理財

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