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【SOGO 35周年賞】SOGO門市網店都有優惠 即睇有咩抵買！（附購買連結）

消費錦囊 13:02 2020/04/24

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【SOGO 35周年賞】SOGO門市網店都有優惠 即睇有咩抵買！（附購買連結）

崇光百貨感謝周年慶（SOGO Thankful Week）是每年一度的盛事，今年崇光百貨改為舉辦SOGO 35周年賞，過千款化妝及護膚品、超市食品、電器家品、服裝配飾、精品、運動用品及嬰童用品及玩具，在網店及門市均有大減價優惠。SOGO 35周年賞現已開鑼，想趁機會掃平貨，就要留意有咩抵買啦！

【延伸閱讀】【在家煲劇】免費睇HBO GO一個月！三大影視串流平台「抗疫」優惠（附領取方法）

門市網店同步舉行　優惠期長達2個月

「SOGO 35周年賞」由即日起至6月18日舉行，因應新冠肺炎疫情今次優惠同步於門市及SOGO eStore網上商店進行，讓大家居家抗疫期間，仍可掃平貨。「SOGO 35周年賞」共分為三個階段進行：即日至5月21日、5月22日至6月4日及6月5日至18日。首階段分別推出「滋味篇」、「生活篇」、「時尚篇」等不同主題，每周更會推出限定商品、獨家折扣及買一送一等，涵蓋崇光超市Freshmart、家品電器、服飾及美妝等商品。

首階段優惠期（即日至5月21日）內，SOGO Rewards會員在網上商店首次購物滿1,000元，即可賞額外5,000積分。此外，憑指定中銀崇光Visa卡，於「SOGO 35周年賞」舉行期間在崇光百貨及SOGO eStore網上商店購物，可享高達15%現金回贈。

【延伸閱讀】【網購優惠】4大網上超市平台 一文看清免運要求及優惠

門市設1元換購優惠 買袋要去尖沙咀

崇光百貨門市優惠各有不同，銅鑼灣店由即日至4月30日推出的「滋味篇」的優惠，集中為崇光超市的優惠，提供多款折扣貨品、買1送1及1元換購等優惠；尖沙咀店則由即日至5月14日推出的「滋味生活篇」，涵蓋崇光超市及手袋服飾及鞋履的優惠。

門市優惠詳情可瀏覽：SOGO 35周年賞

銅鑼灣店1元換購優惠：

尖沙咀部分手袋服飾優惠：

網店精選優惠家電：

居家抗疫期間不少人開始在家烘焙，製作麵包及蛋糕等，如正在物色焗爐或相關電器，SOGO eStore都有不少選擇。

網店優惠詳情可瀏覽：SOGO eStore

Aladdin石墨高速焗爐　由2,256元減至1,498元

 

Cuisinart CSO-300NHK 多功能蒸氣烤焗爐　由3,990元減至2,388元

Kenwood KVL4100S 專業廚師機　由4,388元減至2,288元

疫情下，不少人的衛生意識提高，加強貼身物件的消毒。SOGO eStore也有UV消毒烘乾機的選擇，方便消毒兒童用品及玩具。

Haenim喜臨 UV消毒烘乾機 (典雅系列)　由3,360元減至2,688元

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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