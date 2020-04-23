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【定期存款】滙豐3個月港元定存息 大加0.3厘至1.6厘

收息攻略 18:45 2020/04/23

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滙豐自第2季以來首次調升港元定存息，今天加幅最大是3個月短存。

滙豐定存的擁躉終於有好消息，底蘊是龍頭發鈔行今天（4月23日）加港元定期存款息率，把3個月港元定存年息勁加0.3厘，最新存息至1.6厘；半年期則調升0.1厘，新報1.3厘，這是滙豐自第2季以來首度加息。專家指大行逆市加息，相信主要為追落後，畢竟綜觀3間發鈔行，當中有兩間今日不約而同出招，渣打香港微削3個月短存息0.05厘，新息率為2.25厘。唯其如此，即使渣打減息，但如以3個月期來看，仍大幅拋離滙豐勁加至1.6厘，而中銀香港 （02388） 則為1.3厘。

至於半年期，滙豐以1.3厘的新息率，仍險勝渣打及中銀香港的1.2厘。不過，倘以入場費來看，中銀則佔優，因其只須一萬元的新錢；相比滙豐要50萬元，而渣打半年期要求10萬元，3個月享2.25厘更要100萬元，凸顯中資發鈔行堪稱低門檻最高息。

而滙豐對上一次調整港元存息，是4月9日，當天金管局突公布，破天荒首次減發外滙基金票據，變相增兩百億元流動性；當天滙豐曾劃一略減短中長息0.06厘。

渣打略減3個月港元息 仍高於滙豐

另方面，老本靠收息度日者當心，再有大行減低港元定期存款息率，渣打香港今天（4月23日）微削3個月港元定存息0.05厘，新息率為2.25厘。散戶不要輕看行內術語的「5滴」、即0.05厘的少少差別，畢竟渣打的入場費為100萬元，食息族當存款到期後，本來可穩袋5,750元利息；殊不知略減0.05厘後，如今僅收息5,625元，變相驟失一張「紅衫魚」相當於在亂市下少賺125元。

渣打於4月7日才重推逾兩厘的高息計劃，主要針對全新指定理財戶，上限為800萬元的新資金，倘再以大戶斥最高限額敍造3個月存款來看，按理可賺息4.5萬元；但較兩周前淨袋利息高達4.6萬元，由此推斷間接錯失一張「金牛」、即多達1,000元。

專家指發鈔行今天的做法參差，滙豐帶頭加息，反觀渣打卻減，料中小行將按本身業務所需而靈活調息；但整體存息仍趨跌，皆因外資熱錢不斷湧港，令銀行水浸，金管局亦4度接錢，遂令業界暫毋須猛撲水鬥高息吸存。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，昨晚油價反彈，布蘭特期油重上廿美元大關，美股因此由跌轉升450點。與此同時，紐約疫情稍為緩和，亦帶動港股止跌喘穩；港元拆息亦平穩，港匯仍貼近強方兌換保證範圍。

此外，明天（4月24日）主板掛牌的今年新股雙冠王（凍資及超購王）康方生物 （新上市編號︰09926） ，凍資逾1,600億元開始回籠，亦令頭寸頓變鬆動，隔夜息更跌穿1厘。

滙豐一個月内 3度減人民幣存息

然而，滙豐今天卻減人民幣定存息，滙豐剛減低半年及一年期的人民幣定期存款息率，當中長息的削幅較大，驟削0.25厘，新息率至1.4厘；半年期亦減0.15厘，新報1.5厘。這是龍頭發鈔行自3月25日以來、短短一個月內第3度減息；對上一次出手只是4月6日，當時全線調低短中長息，更把兩厘息下架。專家指龍頭發鈔行帶頭減息，料中小行勢再跟減，在疫市漸趨緩和下，毋須逆市鬥加搶存。

龍頭大行連番減息後，如單以發鈔行比併，現時半年期人幣定存息以渣打的1.6厘最高；險勝中銀香港 （02388） 的1.55厘，以及滙豐的1.5厘。

至於一年期來看，中銀則以1.55厘，略高於渣打的1.5厘，以及滙豐的1.4厘。

幸而滙豐的3個月年息沒變，維持1.6厘的倒掛局面，即短息高於長息；亦跑贏渣打及中銀齊報1.5厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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