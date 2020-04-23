【退休金】唔想蝕咗份退休金？先認識強積金5大基金種類

每名打工仔入職時，都要填寫一份強積金（MPF）表格，然後需要自選投資組合的比例分配。但未必人人知道不同強積金基金種類和風險程度，下文整理出5種強積金基金種類，讓你知道它們在風險及平均回報率上有何不同。

如果你是初出茅廬的打工一族，不想胡亂挑選強積金基金種類而「蝕人工」的話，首先要學會分辨以下5種強積金基金種類，繼而作出合適的強積金投資決定。

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1. 股票基金

股票基金主要投資在單一地方、地區或全球股市，如香港股票基金、亞洲股票基金、環球股票基金等。由於基金升跌受股票市場波動及滙率變化等因素影響，因此，股票基金風險及回報都較高。根據積金局資料，股票基金去年回報率為16.7%，而平均回報率則有5%。

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2. 混合資產基金

混合資產基金主要投資股票及債券，以分散投資風險。投資股票比例愈高，風險亦隨之增加。混合資產基金普遍風險屬中至高水平，去年回報率14.7%，而平均回報率為4.3%。

3. 強積金保守基金

強積金保守基金是貨幣市場基金的一種，基金投資於短期銀行存款及債券等港元資產，目標是賺取與銀行港元儲蓄存款利率相若的回報，風險程度較低，但有可能跑輸通脹，去年回報率上升1.2%，平均回報率為0.7%。

4. 保證基金

保證基金為計劃成員提供保本及最低回報的保證，但大部份保證基金設有保證條件，如僱員不能在鎖定期內提取資產或轉換計劃，以及供款次數未符合要求的話，否則保證就會失效。保證基金風險程度較低，去年回報率2.6%，而平均回報率為1.2%。

5. 債券基金

債券基金是由政府、銀行、商業機構或世界銀行等國際機構所發行的債券或債務工具，回報主要來自債券利息收入，或在市場上買賣債券的利潤。遇上加息周期，債券價格會下跌，滙率波動及債券信貸評級亦會影響其回報。債券基金風險屬中至低，去年回報率下跌4.2%，而平均回報率為2.6%。

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想知更多關於強積金基金的比較，積金局的網頁有不少實用資訊︰

強積金計劃統計摘要

強積金基金平台

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