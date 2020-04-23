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【定期存款】龍頭發鈔行減人民幣定存息 一個月內第3次

收息攻略 17:36 2020/04/23

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滙豐於一月內已3度下調人民幣定存息，短中長息皆累削0.65厘。

滙豐定存的捧場客要打醒萬分精神，皆因滙豐今天（4月23日）減低半年及一年期的人民幣定期存款息率，當中一年期長息的削幅較大，驟削0.25厘，新息率至1.4厘；半年期亦減0.15厘，新報1.5厘。這是龍頭發鈔行滙豐自3月25日以來、短短一個月內已第3度減息；對上一次出手只是4月6日，當時全線下調短中長息，更把兩厘息下架。倘若計及3月25日已開始減息，3度降息後令短中長息皆累削0.65厘；專家指滙豐帶頭減息，料中小行勢再跟減，畢竟全球在疫市漸趨緩和下，大中小行亦毋須逆市鬥加息搶存。

而滙豐作為龍頭大行連番減息後，單以發鈔行來比併，現時半年期人幣定存以渣打的1.6厘最高，險勝中銀香港 （02388） 的1.55厘，以及滙豐的1.5厘。

至於一年期來看，中銀則以1.55厘，略高於渣打的1.5厘，以及滙豐的1.4厘。

幸而滙豐的3個月年息今天沒變，維持1.6厘的倒掛局面，即短息高於長息；亦跑贏渣打及中銀齊報1.5厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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