初哥買保險要點揀好？

有人會話「愈早買保險愈平」，此話當真？坊間有很多保險種，初哥又應怎樣選擇適合自己的保險？醫療、危疾、人壽保險又有甚麼分別？

愈早買保險愈平？

由於保費會根據受保人的年齡、性別、吸煙習慣等資料去釐定。年齡為主要的考量因素，若受保人的年齡愈小，患上疾病的機會較低，索償的機會亦較低。因此，年輕人的保費會比年長的人為低。

保險的種類及分別

一般較多人購買的保險有醫療保險、危疾保險、意外保險及人壽保險。保險主要的供款方式可分選年繳、月繳等。很多公司都會為僱員提供團體醫療保險，讓僱員看門診的時候使用，亦提供少量的住院賠償，但賠償額一般較個人的醫療保險為低。

如何選擇供款額？

保障額當然是愈大愈全面，不過年輕人的收入較低，也不能只顧保障而勉強供款，不少理財顧問建議，每月的供款額佔收入的10%至15%會較為理想。

醫療保險

採用「實報實銷」的方式進行賠償，主要包括住院及手術費用。大部分的醫療保險需按年續保，直至達到特定年齡。而一般來說，投保之前已患的疾病將不受保障。

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危疾保險

危疾保險主要為一次性賠償，並只會賠償保單內列明的疾病。以癌病為例，若患上早期癌症亦要視乎保單內的細則，投保人有可能不獲賠償，部份保險計劃更列明只會賠償予3期至4期的癌症患者。需注意的是，投保之前已患的疾病將不受保障。

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意外保險

意外保險一般只會為非疾病引致的死亡及傷殘提供賠償，而賠償額則會因應受傷程度而有所不同，而不同保險公司所提供的保障範圍亦不一，投保人需留意保單詳情。

人壽保險

人壽保險可分為定期壽險、終身壽險及儲蓄壽險。當受保人在保單的保障期內身故時，三種保險都會提供一次性的賠償。而終身壽險及儲蓄壽險均有提供現金價值及保證紅利，定期壽險則沒有。此外，人壽保險可於保單內附加不同的附加保障，如危疾保險和殘疾保險。

【人壽保險】定期壽險同終身壽險有咩分別？ 三條問題測試邊種更啱你

不同保險的分別 醫療保險 危疾保險 意外保險 人壽保險 保障範圍 醫生的診症、藥物、化驗或診斷費用、住院及手術費用等 指定的疾病，癌症、中風、心臟病、腎衰竭、主要器官移植等 非疾病引致的傷亡 保障期內身故 供款方式 年繳、月繳或一次過支付(只限部份儲蓄保險) 賠償 實報實銷 一次性賠償 一次性賠償 一次性賠償或定額賠償

責任編輯︰曹佩鈞

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