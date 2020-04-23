  • 21°C
香港時間 : 2020423日 (四) 18:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

初哥買保險要點揀好？

退休及生活保障 17:04 2020/04/23

分享：

有人會話「愈早買保險愈平」，此話當真？坊間有很多保險種，初哥又應怎樣選擇適合自己的保險？醫療、危疾、人壽保險又有甚麼分別？

愈早買保險愈平？

由於保費會根據受保人的年齡、性別、吸煙習慣等資料去釐定。年齡為主要的考量因素，若受保人的年齡愈小，患上疾病的機會較低，索償的機會亦較低。因此，年輕人的保費會比年長的人為低。

保險的種類及分別

一般較多人購買的保險有醫療保險、危疾保險、意外保險及人壽保險。保險主要的供款方式可分選年繳、月繳等。很多公司都會為僱員提供團體醫療保險，讓僱員看門診的時候使用，亦提供少量的住院賠償，但賠償額一般較個人的醫療保險為低。

如何選擇供款額？

保障額當然是愈大愈全面，不過年輕人的收入較低，也不能只顧保障而勉強供款，不少理財顧問建議，每月的供款額佔收入的10%至15%會較為理想。

醫療保險

採用「實報實銷」的方式進行賠償，主要包括住院及手術費用。大部分的醫療保險需按年續保，直至達到特定年齡。而一般來說，投保之前已患的疾病將不受保障。

【延伸閱讀】傳統醫保VS自願醫保　轉保前你需要考慮的3個因素

危疾保險

危疾保險主要為一次性賠償，並只會賠償保單內列明的疾病。以癌病為例，若患上早期癌症亦要視乎保單內的細則，投保人有可能不獲賠償，部份保險計劃更列明只會賠償予3期至4期的癌症患者。需注意的是，投保之前已患的疾病將不受保障。

【延伸閱讀】「危疾保」與「醫療保險」二揀一？

意外保險

意外保險一般只會為非疾病引致的死亡及傷殘提供賠償，而賠償額則會因應受傷程度而有所不同，而不同保險公司所提供的保障範圍亦不一，投保人需留意保單詳情。

人壽保險

人壽保險可分為定期壽險、終身壽險及儲蓄壽險。當受保人在保單的保障期內身故時，三種保險都會提供一次性的賠償。而終身壽險及儲蓄壽險均有提供現金價值及保證紅利，定期壽險則沒有。此外，人壽保險可於保單內附加不同的附加保障，如危疾保險和殘疾保險。

【人壽保險】定期壽險同終身壽險有咩分別？ 三條問題測試邊種更啱你

不同保險的分別
  醫療保險 危疾保險 意外保險 人壽保險
保障範圍 醫生的診症、藥物、化驗或診斷費用、住院及手術費用等 指定的疾病，癌症、中風、心臟病、腎衰竭、主要器官移植等 非疾病引致的傷亡 保障期內身故
供款方式 年繳、月繳或一次過支付(只限部份儲蓄保險)
賠償 實報實銷        一次性賠償    一次性賠償    一次性賠償或定額賠償

 

責任編輯︰曹佩鈞

======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

欄名 : 保險百科

最新專欄文章 更多

富衛為foodpanda客戶提供免費新冠肺炎保障 住院現金保障每周5,000元（附登記方法）
今日
富衛為foodpanda客戶提供免費新冠肺炎保障 住院現金保障每周5,000元（附登記方法）
【西貢狗咬狗案】寵物不幸死亡　寵物保險有何保障？
2020/04/14
【西貢狗咬狗案】寵物不幸死亡　寵物保險有何保障？
AIA提供免費新冠肺炎醫療保障 最高賠1.5萬
2020/04/06
AIA提供免費新冠肺炎醫療保障 最高賠1.5萬
立橋人壽新舊客戶享免費「新型冠狀病毒」額外保障 6月底前投保「扣稅孖保」享保費折扣
2020/04/06
立橋人壽新舊客戶享免費「新型冠狀病毒」額外保障 6月底前投保「扣稅孖保」享保費折扣
友邦：遙距投保指定產品可享達5個月保費回贈
2020/04/01
友邦：遙距投保指定產品可享達5個月保費回贈
保險種類 保險公司 醫療保險 殘疾保險 終身壽險 儲蓄壽險 定期壽險 儲蓄 意外保險 危疾保險

上一篇文章

【退休金】唔想蝕咗份退休金？先認識強積金5大基金種類

下一篇文章

富衛為foodpanda客戶提供免費新冠肺炎保障 住院現金保障每周5,000元（附登記方法）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【自製長糧】投資入息計劃彈性勝年金 受保人過身保單更可轉移新受保人
【自製長糧】投資入息計劃彈性勝年金 受保人過身保單更可轉移新受保人
【強積金】強積金業界正探討 「保就業工資補貼」MPF證明細節
【強積金】強積金業界正探討 「保就業工資補貼」MPF證明細節
【強積金】4月份MPF暫「疫」市跑出 邊隻基金成大贏家？
【強積金】4月份MPF暫「疫」市跑出 邊隻基金成大贏家？
【強積金】MPF業界忙應付3月供款死線 「保就業工資補貼」查詢驟增
【強積金】MPF業界忙應付3月供款死線 「保就業工資補貼」查詢驟增
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金